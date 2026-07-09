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GP Alemania

La reflexión de Acosta sobre su llegada a Ducati: "Márquez se adaptará a la nueva moto..."

Pedro compartirá equipo con Marc Márquez a partir del curso que viene: "Creo que he tomado la mejor decisión para mí...".

Pedro Acosta y Marc Márquez se saludan Pedro Acosta y Marc Márquez se saludanGetty

Ducati ya tiene a su 'Dream Team' con Marc Márquez y Pedro Acosta a partir del año que viene. El joven desafiará al veterano. Y no tiene miedo. Está convencido de que estará en la batalla, aunque avisa sobre lo que puede hacer un Marc que siempre se adapta a todo lo que viene.

En la previa del Gran Premio de Alemania a Acosta le han preguntado por esa nueva aventura: "Creo que he tomado la mejor decisión para mí, desde el punto de vista deportivo".

"Es cierto que en KTM voy a recibir todo el cariño del mundo, porque hemos crecido juntos. Pero, como te digo, creo que es un buen objetivo para mí. Creo que es un objetivo realmente bonito, así que ya veremos", ha dicho el piloto murciano todavía en la marca de KTM.

No siente presión y asume que Márquez será un rival muy difícil para él: "Al fin y al cabo, Marc es un chico que ha ganado mucho y que tiene una capacidad increíble para adaptarse a todo en un santiamén. La MotoGP del año que viene podría ser muy diferente a esta. El tiempo lo dirá".

¿En qué situación está KTM?

No lo está pasando bien Pedro en este 2026. Su moto ha sufrido muchísimos problemas mecánicos: "Hoy en día no estamos al nivel de Aprilia, ni siquiera de Ducati, en ese sentido. Nos falta un poco eso".

"También creo que me faltaba experiencia. La MotoGP es realmente diferente de la Moto2 o de la Moto3, por eso", apunta Acosta.

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