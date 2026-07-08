Apunta con tu móvil al cielo y comprueba si el eclipse de sol se verá bien donde estés el 12 de agosto

El Visor de Eclipses del Gobierno sirve para validar tu línea de visión del eclipse en función del lugar en el que estés. Es clave para organizarse de cara al eclipse del 12 de agosto.

El eclipse de agosto es un acontecimiento único. No único en términos universales, pero sí excepcional. Por eso, millones de personas han aprovechado que tiene lugar en mitad de sus vacaciones para organizar un viaje centrado en este evento astronómico. Pero más que la organización de las vacaciones está la gestión de la localización del punto de observación. Porque no es necesario acudir a lugares recónditos, pero sí saber a dónde ir.

Para ello, el Gobierno ha lanzado, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), un visor web para localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde el lugar donde cada uno esté en ese momento y contemplarlo con seguridad. Se trata de una herramienta accesible —que no necesita registro— que te permite comprobar tu línea de visión desde un lugar concreto.

→ 🔎Aquí puedes acceder al visor del eclipse

Con el objetivo de evitar desplazamientos y hacer más accesible a la población el eclipse total solar del próximo 12 de agosto, la aplicación facilita que las personas puedan buscar el mejor sitio, próximo a su lugar de residencia o de vacaciones, para que puedan evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas saturadas, con los consiguientes problemas de tráfico, según el Ministerio de Ciencia.

El visor cumple con los estándares de accesibilidad gracias a su diseño inclusivo analizado con la herramienta TAW (Test de Accesibilidad Web) de referencia para la Administración Pública, y permitirá además la legibilidad bajo condiciones lumínicas extremas y la navegación asistida para que personas con visión reducida o ceguera puedan usar la herramienta gracias a su función auditiva y multisensorial. La herramienta tendrá soporte en castellano y en inglés para permitir que las instrucciones de seguridad lleguen tanto a la población residente como a los visitantes.

Este desarrollo, según destaca el Ministerio de Ciencia, pretende dar respuesta a las necesidades de la sociedad, que busca información clara e inmediata sobre si podrá ver el eclipse desde su ubicación exacta; a los ayuntamientos y administraciones locales, que necesitan ubicar posibles puntos de observación y garantizar la seguridad de su población; y al sector turístico y hostelería que demanda un servicio oficial que confirme si su zona es apta para la observación.

La península, el mejor lugar del mundo para observar el eclipse

La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses ha trabajado para mitigar la incertidumbre geográfica y el riesgo logístico diseñando esta herramienta accesible directamente desde cualquier navegador móvil o mediante el escaneo de un código QR.

Asimismo, se ha trabajado priorizando la privacidad del usuario por defecto con un acceso sin registro, lo que facilitará su adopción masiva y fluida tanto en los días previos al evento del 12 de agosto, como el propio día del eclipse solar total. La península será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse total solar el próximo 12 de agosto, el primero de estas características que se puede ver en la península desde hace más de 100 años, en concreto desde 1912.

Se trata del primero del 'trío de eclipses' que se sucederán en España en 2026, 2027 y 2028, y representa un hito astronómico y social de una magnitud histórica.

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