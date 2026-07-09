La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por ser "desproporcionada" y acusa al juez Peinado de "confabular"

Los detalles En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el fiscal José Manuel San Baldomero destaca que "no concurre el riesgo de fuga pretendido" y que las medidas adoptadas "no han sido motivadas ni justificadas".

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar los pasaportes a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, al considerar que no existe riesgo de fuga y que la medida es innecesaria, injustificada y desproporcionada. El fiscal José Manuel San Baldomero destaca que no hay riesgo de fuga y las medidas no están motivadas ni justificadas según la situación de las acusadas, quienes tienen arraigo en España y carecen de nexos con el extranjero. Además, el fiscal critica la expresión sobre la retirada de pasaportes de cualquier nacionalidad, considerando que se basa en datos irreales.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar los pasaportes a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, al considerar que no existe "riesgo de fuga" y se trata de una medida "innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada, y contraria a los fines propios de la ley", y en el caso de Álvarez, además, "sencillamente, la resolución es injusta".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el fiscal José Manuel San Baldomero destaca que "no concurre el riesgo de fuga pretendido" y que las medidas adoptadas, que también incluye la obligación de realizar comparecencias quincenales en el juzgado, "no han sido motivadas ni justificadas atendiendo a la situación individualizada de las acusadas".

Señala que las investigadas tienen "indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; y ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España". A ello añade que tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero, en general o particular".

"Desconocemos a dónde se supone que huirán, porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España. Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", explica.

El fiscal también considera "llamativa" la expresión de la retirada de "cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático".

"Desconocemos a qué puede referirse con esa expresión de cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios, y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza. Y que la providencia del 22 de junio parece revivir al requerir para que manifiesten los pasaportes que posean de cualquier nacionalidad o pasaporte diplomático (nos resulta dudoso que deba responder a estos extremos)", concluye el fiscal.

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