Hasta 1.600 vídeos y 131 víctimas identificadas: las claves en el caso del masajista de Rivas que grababa a sus clientas

Los detalles Todo empezó con la denuncia de una clienta. Aseguró haberse sentido agredida sexualmente nada más acabar el masaje y que descubrió que había una cámara en el box. Ahora, son 131 las víctimas de este hombre de 60 años.

En Rivas, Madrid, los vecinos han mostrado su apoyo a las víctimas de un masajista, Ricardo, de 60 años, acusado de grabar a sus clientas sin consentimiento en el centro KUKAI. La Guardia Civil lo detuvo tras la denuncia de una mujer que se sintió agredida sexualmente y descubrió una cámara oculta. Ricardo enfrenta cargos por delitos contra la intimidad y agresión sexual. Se hallaron 1.600 vídeos en su móvil, incluyendo imágenes de 131 mujeres, algunas parcialmente desnudas. Aunque no se ha demostrado que difundiera los vídeos, se cree que los usaba para consumo propio.

En la tarde de este miércoles, los vecinos de Rivas, en Madrid, han salido a la calle para mostrar su apoyo a las víctimas del masajista que presuntamente grababa a sus clientas sin su consentimiento. Compromiso total con las mujeres agredidas y una muestra de repulsa contra el detenido. Se llama Ricardo y tiene 60 años. Porque la Guardia Civil ha conseguido cazar a este masajista de este municipio de la Comunidad de Madrid gracias a la denuncia de una de ellas. De una clienta que, exactamente, acudió a su clínica hace ya un año.

Hablamos del centro KUKAI de Rivas, donde trabajaba el masajista ahora detenido. Según denunció la mujer, justo después del masaje se sintió agredida sexualmente y descubrió que había una cámara en el box. Por ello, sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada al hospital. Ya allí, se activó el protocolo de agresión sexual.

La primera reacción: la Guardia Civil se personó en el centro de masajes de Ricardo y retiró la cámara con la que grababa a sus clientes sin que nadie lo supiera. Además, por orden judicial, el masajista entregó su teléfono móvil. Ahora, está acusado de delitos contra la intimidad y agresión sexual.

Pruebas muy contundentes

Los investigadores de este caso han descubierto un gran número de pruebas que, además, son muy contundentes. Tanto que Ricardo lleva casi un mes dentro de la cárcel.

Y es que, la Policía Judicial de Rivas encontró hasta 1.600 vídeos en su teléfono móvil. En al menos unos 650, se le ve masajear a mujeres, algunas parcialmente desnudas. Aunque también hay imágenes de clientas totalmente desnudas, pues se aprecia en los vídeos como el hombre de 60 años les retiraba la toalla.

Hasta 1.600 vídeos y 131 víctimas identificadas: las claves en el caso del masajista de Rivas que grababa a sus clientas

Por supuesto, ninguna sabía que estaban siendo grabadas todo el tiempo. Para estas víctimas, todo era normal dentro del ambiente y el concepto de un masaje profesional.

Según ha explicado a laSexta la representación de algunas de las víctimas, había una cámara oculta en la clínica, colocada en la zona del techo de la habitación. También han asegurado que el detenido intentó borrar todo el material de su móvil cuando tiene el primer incidente con la denunciante. El borrado no fue tan sencillo y se pudo recuperar el material por parte de los investigadores.

131 mujeres grabadas

La clave de este caso está en el desconocimiento total de sus víctimas. Pero también en que se hizo con imágenes de más de un centenar de mujeres.

Concretamente, la Guardia Civil ha conseguido identificar a 131 mujeres que fueron captadas mientras recibían masajes entre los años 2022 y 2025. Ya han declarado unas 30 y hay que tener muy en cuenta que una de ellas es menor.

Según las palabras de algunas víctimas, se sintieron "violentadas" durante el masaje. Y aunque grabó a hombres, esos vídeos los borró.

"Tenía cámaras y te grababan cuando te desnudabas. Mi reacción fue que me entró una mala leche, porque este sinvergüenza, ¿con qué derecho ha hecho esto?", ha relatado a laSexta Julia, una de las afectadas. Junto a sus vecinos se ha manifestado para denunciar lo vivido y el trato que se les da a las mujeres.

A priori, se descarta que difundiera los vídeos. La hipótesis con la que se trabaja es que los usaba para consumo propio, que Ricardo es una especie de "coleccionista de intimidades".

El centro es un local multidisciplinar en el que se dan diferentes servicios como logopedia o fisioterapia. No tenía a nadie trabajando para él y ahora permanece cerrado. laSexta ha podido saber que el Ayuntamiento ha ofrecido ayuda psicológica o jurídica a las víctimas. Sin olvidar que valoran personarse en la causa.

Por todo ello, si viven en Rivas o han podido acudir al centro de masajes KUKAI como clientas, acudan a la Guardia Civil.

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