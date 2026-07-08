Hay problemas con las bajas, pero no los que dice Feijóo: no hay médicos de cabecera en fin de semana y solo 500 médicos inspectores que las revisen

Los detalles En las bajas por enfermedad común los tres primeros días no se cobra, del día cuatro al 20 se cobra el 60% y a partir del día 21 el 75%.

El Partido Popular ha intentado aclarar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien sugirió reducir el pago a quienes están de baja laboral, comparando el absentismo con un "cáncer". Feijóo afirmó que 1,2 millones de personas no acudiendo al trabajo diariamente es insostenible para España y propuso una reforma laboral, con o sin acuerdo. Juan Bravo, vicesecretario del PP, intentó justificar las declaraciones, sugiriendo que Feijóo se refería a posibles fraudes en bajas laborales. Sin embargo, datos indican que el pago del 100% del sueldo en bajas es un complemento opcional. Además, la AIReF y médicos inspectores denuncian falta de control y recursos en la gestión de las bajas.

El PP ha intentado este miércoles despistar —y matizar— las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que este martes afirmó que por él se pagaría menos a la gente de baja, y lo hizo tras mezclar bajas con absentismo. Además, comparó el absentismo con un "cáncer". Este miércoles los 'populares' han salido en tromba a defenderle e intentar colar que no había dicho lo que había dicho.

"Que 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir", ha dicho Feijóo. "Por tanto, aquí no podemos, aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros", dijo el líder del PP.

Tras esto, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha dicho que Feijóo "habla de cuando se puede producir fraude en esas bajas", ha intentado justificar, explicando que hay datos que hacen pensar que "hay situaciones que no están suficientemente controladas". Y sobre lo de una reforma laboral "con o sin acuerdo", ha señalado que lo que intentaba decir es que "si no lo hay, tiene que hacerse".

Así han tratado de justificarlo desde el partido, pero Feijóo este miércoles no ha matizado nada porque estaba en los Sanfermines, pero todo lo que se ha dicho de las bajas es para pasarlo por consulta. Porque ha habido muchas mentiras que buscan manchar la imagen de las bajas. Se insiste mucho, por ejemplo, en que de baja se cobra el 100% del sueldo, esta es la primera mentira.

En las bajas por enfermedad común los tres primeros días no se cobra. Del día cuatro al 20 se cobra el 60% y a partir del día 21 el 75%. Quien cobra el 100% es porque tiene un complemento, porque su empresa en el convenio ha accedido a pagar ese complemento. Así que si Feijóo quisiera quitar ese 100%, tendría que intervenir en los convenios que han sido firmados por empresarios. Y según los datos no es buena idea, porque las empresas que lo pagan tienen menos bajas que las que no.

Bravo se preguntaba este miércoles en Al Rojo Vivo cómo puede ser que los lunes haya el doble de bajas que los viernes. La razón es simple. Los sábados y los domingos los médicos de cabecera no pasan consulta, así que el registro administrativo de muchas bajas se da el lunes. Por eso es el día que más bajas registra.

Los datos muestran que sí hay un problema con las bajas. Según datos de Eurostat, España ha escalado hasta un 4,5% de bajar en los trabajadores asalariados en 2024. Mientras, el presidente de la Federación de las Asociaciones de Autónomos ha explicado que en su casa la cifra es mucho menor, un 0,9%. Ese 4,5% preocupa no solo a los empresarios, también a los sindicatos, a los trabajadores, a los médicos, al Banco de España y a la AIReF.

La AIReF que, por cierto, también ha dicho no se están vigilando las bajas, que falta control. Tanto que los médicos inspectores de la Seguridad Social están ahora mismo haciendo paros parciales diarios indefinidos por el empeoramiento progresivo de sus condiciones de trabajo. Denuncian que tienen muchísimo retraso en las revisiones de las bajas, que se han duplicado en tres años, y que les falta personal. Son muy pocos, menos de 500 en toda España, para la carga de trabajo que tienen.

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