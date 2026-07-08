Un expiloto da un golpe de realidad sobre Marc Márquez: "Se preveía un dominio de Ducati y no"

Ricard Jové ha destacado que la situación de Ducati no se asemeja a lo que se esperaba de ellos a comienzos de temporada, sobre todo con la lesión del vigente campeón del mundo.

Marc Márquez continúa gestando una remontada que, a comienzos de temporada, parecía imposible. Las múltiples caídas y la lesión en su hombro derecho han lastrado el rendimiento del ilerdense durante los primeros meses del campeonato. Sin embargo, ahora la situación del vigente campeón ha dado un vuelco por completo.

En concreto, Márquez se encuentra quinto en la clasificación de MotoGP, tan solo a 40 puntos de su compatriota Jorge Martín. Pero las expectativas que se habían puesto sobre Ducati, en comparación con principios de 2026, han cambiado por completo.

"Mira que se preveía un dominio de Ducati y no. No sólo está Marc saliendo de su lesión, también lo está haciendo Pecco, que ya lleva dos Grandes Premios más o menos delante", analiza Ricard Jové, expiloto, en el podcast 'DuraLaVita'.

En sí, el expiloto español ha destacado cómo Aprilia se ha impuesto a Ducati, a pesar del potencial que se esperaba de los de Borgo Panigale. "Han demostrado que la velocidad la siguen teniendo y su moto demostrado está, que las cuatro Aprilia estaban todo el día delante", añade Jové.

Por último, Ricard ha destacado la gran variedad de cambios en parrilla que se están sucediendo en cada carrera. "Hay que disfrutarlo porque ya no ves tanta variedad de motores, de equipos y de dominio de aquí en MotoGP", ha concluido el expiloto.

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