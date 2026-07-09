Al menos 12 heridos, uno de ellos por una cornada en el brazo, en un tercer encierro de San Fermín con muchas caídas

Los detalles Los toros de Victoriano del Río han marcado el ritmo en una carrera marcada por los tropiezos y por momentos de tensión. Ha durado dos minutos y 23 segundos.

El tercer encierro de San Fermín 2026, protagonizado por los toros de Victoriano del Río, ha sido especialmente accidentado, con numerosas caídas y momentos de tensión. El encierro, que duró dos minutos y 23 segundos, dejó al menos ocho heridos, incluyendo cinco solicitudes de traslado por diversas lesiones y una cornada de toro. Un joven de 25 años sufrió una herida de asta en el brazo y fue trasladado de urgencia al hospital. Además, hubo contusiones por caídas y traumatismos faciales. La velocidad de los toros y las aglomeraciones en las calles de Pamplona contribuyeron a la peligrosidad de la carrera.

Muchas, muchísimas caídas ha habido en el tercer encierro de San Fermín 2026. Uno que ha tenido como protagonistas a los toros de Victoriano del Río, que ha durado dos minutos y 23 segundos y que deja al menos 12 heridos, uno de ellos por asta de toro.

Y es que ha sido un encierro vertiginoso. Uno en el que los toros han impuesto el ritmo por las calles de Pamplona y las aglomeraciones han hecho el resto. Ya fuese por tropiezos o por la velocidad de los astados, los momentos de tensión han sido una constante en los casi dos minutos y medio de carrera.

En cuanto a los heridos, el primer parte oficial habla de hasta ocho personas con diferentes dolencias. Una de ellas, un joven de 25 años, presenta una herida por asta de toro en el brazo.

Una vez se le ha prestado atención en el mismo recorrido se le ha trasladado de urgencia al hospital.

Entre los heridos, una persona presenta una contusión por una fuerte caída en el paso de los toros, con dos heridos por trasladados al hospital por traumatismo facial después de caídas severas contra el asfalto nada más empezar el encierro.

Otro mozo ha necesitado traslado al hospital después de sufrir un fuerte traumatismo por un pisotón en el paso de los toros.

Por otra parte, un corredor se produjo una torcedora de tobillo al intentar apartarse de la trayectoria de la manada.

En cuanto a los otros dos heridos, a los que se atendió en el lugar, presentan contusiones leves y rozadoras.

Ha sido un encierro tenso por varios momentos, con los toros de Victoriano del Río mostrando gran velocidad en unas calles de Pamplona abarrotadas de gente y con sucesivas aglomeraciones que han dejado bastantes caídas.

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