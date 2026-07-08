Sinner se pone deberes antes de enfrentarse a Novak Djokovic: "Tengo que subir mi nivel"

Este viernes se miden en las semifinales de Wimbledon Jannik Sinner y Novak Djokovic: "Sé que puedo ganarle si juego bien, pero...".

Novak Djokovic y Jannik Sinner se verán las caras en las semifinales de Wimbledon. Y el italiano, que es el gran favorito al título, ha reconocido que tendrá que subir el nivel para derrotar a un Nole que jugó un tenis increíble en cuartos de final contra Félix Auger-Aliassime.

"Sé que puedo ganarle si juego bien, pero también sé muy bien que puedo perder. Hay presión, sí, pero la experimento con mucha naturalidad. Me alegra estar en la pista y dar lo mejor de mí", dijo el número 1 del mundo en la previa del encuentro.

Insiste en que tendrá que jugar mucho mejor: "Si quiero tener alguna posibilidad en las semifinales, sin duda necesito mejorar mi nivel. Estoy jugando bastante bien y creo que cada día juego mejor".

Confía en sus posibilidades en un lugar donde defiende el título del año pasado: "Tengo bastante confianza en que puedo hacerlo. No es seguro que lo consiga, pero normalmente me gusta jugar las semifinales, en las rondas importantes me gusta arriesgar".

Elogios a Djokovic

Sinner también le quiso lanzar un mensaje a un Djokovic que está recibiendo muchísimos elogios: "Para mí, es increíble cómo entrena, cuánto se dedica a sí mismo, a su cuerpo, y la motivación que aún conserva".

"Creo que podemos estar muy contentos de que siga aquí dando el 100% e intentando ganar su vigésimo quinto Grand Slam", finaliza el tenista italiano.

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