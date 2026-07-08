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agresión sexual

El juez concluye que el exDAO agredió sexualmente a una subordinada y transforma la causa en sumario

Los detalles Se trata de un movimiento del juez, conocido en exclusiva por laSexta, que se produce cuando se observan hechos más graves de lo inicialmente previsto.

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González a su salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid donde este martes ha declarado por una presunta agresión sexual a una inspectora. El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González. EFE/ Sergio Perez / arb503261
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El juez David Maman ha transformado en sumario las diligencias previas abiertas contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por un delito de agresión sexual a una subordinada, según ha podido saber en exclusiva laSexta.

El magistrado ha dictado el auto de incoación del sumario conforme a lo previsto en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha concluido que los hechos investigados "revisten los caracteres de un presunto delito de agresión sexual" cuyo conocimiento está atribuido a la Audiencia Provincial de Madrid.

Este auto, al que ha tenido acceso laSexta, es previo al procesamiento, que es el que fija el final de la instrucción y propone la apertura de juicio oral, y se adopta cuando el juez de instrucción determina que los hechos investigados son más graves de lo inicialmente previsto. Así, se sigue el trámite del sumario y no el de diligencias previas cuando las penas pueden superar los nueve años de cárcel.

El instructor ha adoptado esta decisión tras la práctica de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular, consistentes en la incorporación de la prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la víctima, así como de audios adicionales que demuestran, según la acusación, que el exDAO ejerció su derecho a mentir como investigado, reforzando la verosimilitud del relato de la denunciante.

Jorge Piedrafita, abogado de la inspectora víctima denunciante, se ha mostrado "satisfecho" por esta decisión y destaca que "el trabajo constante de la acusación particular, pese a toda la presión y ataques sufridos por el letrado, ha permitido configurar una base probatoria que permite continuar con el enjuiciamiento al entender el instructor que los hechos revisten caracteres de un presunto delito de agresión sexual”.

Además, ha añadido que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de la acusación de sustentar el relato de la víctima, con pruebas que ponen en evidencia objetiva las mentiras del investigado, quien fue el máximo mando uniformado de la Policía Nacional.

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