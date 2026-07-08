Un excompañero de Fernando Alonso lamenta su situación en la F1: "Necesita encontrar motivación..."

Giancarlo Fisichella, quien fuera compañero de Fernando Alonso en Renault, dice que no está sorprendido al ver a Fernando compitiendo a sus 44 años.

Aston Martin está convirtiendo en una pesadilla la que podría ser una de las últimas temporadas de Fernando Alonso en la Fórmula 1. A sus 44 años lo está pasando realmente mal al fondo de la parrilla y espera con ansia que llegue la especificación 'B' del coche que ya prepara Adrian Newey.

Giancarlo Fisichella, quien fuera compañero de Fernando Alonso en Renault, hace dos décadas, ha dicho en el podcast 'Beyond The Grid' que no está sorprendido al verle compitiendo tan veterano.

"No estoy sorprendido, porque tanto él como Lewis, siguen en un buen momento de forma, tienen mucha experiencia y son rápidos. Fernando, ahora, quizá está en el peor momento de su carrera, porque tiene 44 años y está luchando por las últimas cuatro posiciones, eso no es bueno para él, necesita encontrar motivación y la motivación llega si tienes un buen coche", dice el expiloto italiano.

Espera a un Fernando que pueda disfrutar de las próximas carreras si el coche de verdad da un paso al frente: "Probablemente, en un par de carreras tendrán el coche 'B' y quizá Fernando pueda divertirse más, eso espero. He escuchado que quizá quiere correr incluso el año que viene".

"No es bueno verle en las últimas dos posiciones, en la última fila, no se lo merece, espero que tenga un buen coche y una buena oportunidad", lamenta Fisichella.

Fernando es un luchador. No se rinde a pesar de que pilota el peor coche de la parrilla. Incluso más lento que unos Cadillac que acaban de aterrizar en la competición.

Pero todo podría cambiar tras el Gran Premio de Hungría de finales de julio. Si Adrian Newey da con la tecla y Honda consigue mejorar su unidad de potencia, el Aston Martin podría mejorar en un par de segundos y empezar a luchar por los puntos. Seguro que a Alonso le volvería la motivación de inmediato.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido