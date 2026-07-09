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Tercer encierro de San Fermín 2026 en directo | Todo listo para la carrera con los Victoriano del Río Cortés
Las fiestas de Pamplona llegan a su cuarto día con el tercer encierro, protagonizado por la ganadería madrileña Victoriano del Río Cortés. El año pasado dejaron seis heridos, aunque ninguno por asta de toro.
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Muchísimas caídas en un tercer encierro rápido... pero no el que más (2'23'')
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🔴 Arranca el tercer encierro de San Fermín
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Lanzado el cohete, se abren las puertas de los Corrales del Gas
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Los mozos se encomiendan por última vez antes del tercer encierro de San Fermín
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Segundo 'A San Fermín pedimos...' del tercer encierro de San Fermín
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Tercer encierro: ¡Comienza el primer cántico a San Fermín!
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Los Victoriano del Río Cortés llevan 15 años participando en los Sanfermines
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El paseíllo de San Fermín culmina con su colocación en la hornacina
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Tercer encierro de San Fermín | ¡Se cierran los accesos a la carrera! Quien no esté, no corre
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🐂 Estos son los 6 toros del tercer encierro de San Fermín
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El tercer encierro de San Fermín, listo sin corredores ingresados en el HUN
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La Policía identifica a un corredor que grabó el segundo encierro con unas gafas inteligentes
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Feijóo, en medio de la polémica por las bajas laborales, en Pamplona
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Pablo del Río: "Buscamos un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho"
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🐂Así fue el encierro de los Victoriano del Río Cortés el año pasado
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Los toros de Victoriano del Río Cortés protagonizan el tercer encierro de San Fermín
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Tercer encierro de San Fermín | Este es el recorrido del encierro del jueves 9 de julio
Muchísimas caídas en un tercer encierro rápido... pero no el que más (2'23'')
Con muchos tropezones y caídas ha culminado este tercer encierro de San Fermín, con unos Victoriano del Río Cortés que si bien han sido rápidos, como se esperaba de ellos, no han sido los que más. La manada ha salido estirada para después dividirse en dos bloques, cuando han tenido lugar el mayor número de caídas durante la carrera. Eso sí, los animales han hecho honor a su nobleza y no se han girado hacia ninguno de los corredores.
🔴 Arranca el tercer encierro de San Fermín
Los toros han salido de los corrales del Gas para dirigirse a la cuesta de Santo Domingo, donde esperaban los corredores para empezar el tercer encierro de estos Sanfermines.
Lanzado el cohete, se abren las puertas de los Corrales del Gas
El lanzamiento del cohete marca la apertura de las puertas de los Corrales del Gas, de donde saldrán los toros que participan hoy en el tercer encierro de San Fermín. Los animales comienzan a salir hacia la cuesta de Santo Domingo.
Los mozos se encomiendan por última vez antes del tercer encierro de San Fermín
A San Fermín pedimos
por ser nuestro patrón
nos guíe en el encierro,
dándonos su bendición.
Entzun arren San Fermín
zu zaitugu patroi
zuzendu gure oinarrak
entzierru hontan otoi.
Segundo 'A San Fermín pedimos...' del tercer encierro de San Fermín
A San Fermín pedimos
por ser nuestro patrón
nos guíe en el encierro,
dándonos su bendición.
Tercer encierro: ¡Comienza el primer cántico a San Fermín!
A San Fermín pedimos
por ser nuestro patrón
nos guíe en el encierro,
dándonos su bendición.
Los Victoriano del Río Cortés llevan 15 años participando en los Sanfermines
La ganadería de Victoriano del Río Cortés, que protagoniza este tercer encierro de San Fermín, no es nueva en Pamplona. Con la de este año, ya son 15 sus participaciones por las calles del casco histórico de la capital navarra durante los Sanfermines. Por la tarde, los toros serán lidiados en la plaza de toros por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.
El paseíllo de San Fermín culmina con su colocación en la hornacina
Frente a los corredores, emocionados y nerviosos, la imagen de San Fermín ha terminado su tradicional paseíllo 'sanferminero' matinal siendo colocado en la hornacina de la Cuesta de Santo Domingo, de donde arranca el tercer encierro y donde los mozos y mozas se encomiendan al patrón.
Tercer encierro de San Fermín | ¡Se cierran los accesos a la carrera! Quien no esté, no corre
A las 7:30h han quedado cerrados todos los accesos a la carrera. Entre las 7:15h y las 7:30h han podido ir accediendo los últimos corredores y corredoras de los Sanfermines a través de la puerta del tramo de Ayuntamiento, la última en cerrar. Desde esta hora, ya no se puede entrar a correr.
🐂 Estos son los 6 toros del tercer encierro de San Fermín
Los Victoriano del Río Cortés🐂 que corren hoy en el tercer encierro de San Fermín tienen pesos entre los 565 y los 610 kilos. De estos, seis participan en la carrera del jueves 9 de julio:
- 🐂 Entonado (610 kg)
- 🐂 Jara (605 kg)
- 🐂 Soleares (595 kg)
- 🐂 Jilguero (590 kg)
- 🐂 Casero (585 kg)
- 🐂 Devoto (585 kg)
- 🐂 Alabardero (570 kg)
- 🐂 Ansioso (565 kg)
El tercer encierro de San Fermín, listo sin corredores ingresados en el HUN
Si en el primer encierro de San Fermín de 2026 hubo tres heridos que tuvieron que ser atendidos en el hospital, ninguno de ellos por asta de toro, en el segundo se redujo esta cifra a una: sólo un joven guipuzcoano acudió al Hospital Universitario de Navarra (HUN), con un puntazo en un brazo. El joven fue dado de alta la misma tarde de ayer, por lo que el tercer encierro arrancará sin corredores ingresados en el hospital.
La Policía identifica a un corredor que grabó el segundo encierro con unas gafas inteligentes
La Policía Municipal de Pamplona identificó ayer a un corredor que grabó el segundo encierro de San Fermín, protagonizado por los Cebada Gago, con unas gafas inteligentes. Según pudo saber 'Noticias de Navarra', varios corredores se dieron cuenta de lo que ocurría porque sus gafas emitían destellos. Ocurrió en la curva de Mercaderes. Tras el paso de la manada, varios agentes lo interceptaron y le pidieron que entregara las gafas, recordándole que están prohibidas.
Feijóo, en medio de la polémica por las bajas laborales, en Pamplona
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vivió el miércoles el ambiente del segundo encierro de los Sanfermines, protagonizado por los toros de José Cebada Gago, en una jornada marcada por el bullicio y el color que cada mañana envuelven las calles de Pamplona, pero también en un día de polémica, por sus declaraciones sobre las bajas laborales, que han provocado reacciones de todo tipo.
Después de asistir este martes por la tarde a la corrida de toros en la Monumental pamplonesa junto al presidente del PP de Navarra, Javier García, y el secretario general del PPN, Sergio Sayas, el líder del PP se sumó ayer por la mañana también a uno de los actos más emblemáticos de las fiestas, el encierro. Vestido con la tradicional indumentaria sanferminera, camisa y pantalón blancos, pañuelo y faja roja, vio la carrera, en la que un joven resultó corneado en el brazo, desde un balcón de la calle Estafeta y posteriormente se ha trasladado al Nuevo Casino para asistir al tradicional baile de la alpargata.
Pablo del Río: "Buscamos un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho"
De cara a los Sanfermines, Pablo del Río explica que en su ganadería buscan "un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho" para que toda esa "bravura" le haga "estar cómodo con su morfología". Los Victoriano del Río Cortés suelen protagonizar encierros limpios y rápidos.
🐂Así fue el encierro de los Victoriano del Río Cortés el año pasado
Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río Cortés, conocidos por protagonizar carreras limpias y veloces, hicieron gala de su fama y repitieron su actitud en el que fue el cuarto encierro de los Sanfermines del año pasado: dos minutos y 19 segundos les bastaron para entrar en los corrales de la plaza de toros.
Los toros de Victoriano del Río Cortés protagonizan el tercer encierro de San Fermín
Los animales de la ganadería madrileña de Victoriano del Río Cortés se adelantan este año y protagonizan el tercer encierro de San Fermín. Lo hacen un año después de dejar seis heridos —ninguno por asta de toro—, tres veces más que el año anterior, que dejaron sólo dos. La del año pasado fue, además, la segunda carrera más rápida de los Sanfermines, sólo tres segundos más que la más veloz, protagonizada por los Miura.
Tercer encierro de San Fermín | Este es el recorrido del encierro del jueves 9 de julio
Una vez que se abren las puertas de los Corrales del Gas, comienza el encierro. Los tramos por los que transcurre el encierro de San Fermín van desde la cuesta de Santo Domingo, donde se encuentra la hornacina del santo al que se encomiendan los corredores, hasta la plaza de toros, pasando por el ayuntamiento, el tramo de Mercaderes, la calle Estafeta, la curva de Telefónica y finalmente, el callejón antes de entrar a la plaza.