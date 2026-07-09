Tercer encierro de San Fermín 2026 en directo | Todo listo para la carrera con los Victoriano del Río Cortés

Muchísimas caídas en un tercer encierro rápido... pero no el que más (2'23'') Con muchos tropezones y caídas ha culminado este tercer encierro de San Fermín, con unos Victoriano del Río Cortés que si bien han sido rápidos, como se esperaba de ellos, no han sido los que más. La manada ha salido estirada para después dividirse en dos bloques, cuando han tenido lugar el mayor número de caídas durante la carrera. Eso sí, los animales han hecho honor a su nobleza y no se han girado hacia ninguno de los corredores. Compartir en X

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Lanzado el cohete, se abren las puertas de los Corrales del Gas El lanzamiento del cohete marca la apertura de las puertas de los Corrales del Gas, de donde saldrán los toros que participan hoy en el tercer encierro de San Fermín. Los animales comienzan a salir hacia la cuesta de Santo Domingo. Compartir en X

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Los Victoriano del Río Cortés llevan 15 años participando en los Sanfermines La ganadería de Victoriano del Río Cortés, que protagoniza este tercer encierro de San Fermín, no es nueva en Pamplona. Con la de este año, ya son 15 sus participaciones por las calles del casco histórico de la capital navarra durante los Sanfermines. Por la tarde, los toros serán lidiados en la plaza de toros por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda. Compartir en X

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El paseíllo de San Fermín culmina con su colocación en la hornacina Frente a los corredores, emocionados y nerviosos, la imagen de San Fermín ha terminado su tradicional paseíllo 'sanferminero' matinal siendo colocado en la hornacina de la Cuesta de Santo Domingo, de donde arranca el tercer encierro y donde los mozos y mozas se encomiendan al patrón. Compartir en X

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Tercer encierro de San Fermín | ¡Se cierran los accesos a la carrera! Quien no esté, no corre A las 7:30h han quedado cerrados todos los accesos a la carrera. Entre las 7:15h y las 7:30h han podido ir accediendo los últimos corredores y corredoras de los Sanfermines a través de la puerta del tramo de Ayuntamiento, la última en cerrar. Desde esta hora, ya no se puede entrar a correr. Compartir en X

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🐂 Estos son los 6 toros del tercer encierro de San Fermín Los Victoriano del Río Cortés🐂 que corren hoy en el tercer encierro de San Fermín tienen pesos entre los 565 y los 610 kilos. De estos, seis participan en la carrera del jueves 9 de julio: 🐂 Entonado (610 kg)

🐂 Jara (605 kg)

🐂 Soleares (595 kg)

🐂 Jilguero (590 kg)

🐂 Casero (585 kg)

🐂 Devoto (585 kg)

🐂 Alabardero (570 kg)

🐂 Ansioso (565 kg) Compartir en X

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La Policía identifica a un corredor que grabó el segundo encierro con unas gafas inteligentes La Policía Municipal de Pamplona identificó ayer a un corredor que grabó el segundo encierro de San Fermín, protagonizado por los Cebada Gago, con unas gafas inteligentes. Según pudo saber 'Noticias de Navarra', varios corredores se dieron cuenta de lo que ocurría porque sus gafas emitían destellos. Ocurrió en la curva de Mercaderes. Tras el paso de la manada, varios agentes lo interceptaron y le pidieron que entregara las gafas, recordándole que están prohibidas. Prohibido grabar imágenes desde dentro del encierro de San Fermín Compartir en X

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Feijóo, en medio de la polémica por las bajas laborales, en Pamplona El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vivió el miércoles el ambiente del segundo encierro de los Sanfermines, protagonizado por los toros de José Cebada Gago, en una jornada marcada por el bullicio y el color que cada mañana envuelven las calles de Pamplona, pero también en un día de polémica, por sus declaraciones sobre las bajas laborales, que han provocado reacciones de todo tipo. Después de asistir este martes por la tarde a la corrida de toros en la Monumental pamplonesa junto al presidente del PP de Navarra, Javier García, y el secretario general del PPN, Sergio Sayas, el líder del PP se sumó ayer por la mañana también a uno de los actos más emblemáticos de las fiestas, el encierro. Vestido con la tradicional indumentaria sanferminera, camisa y pantalón blancos, pañuelo y faja roja, vio la carrera, en la que un joven resultó corneado en el brazo, desde un balcón de la calle Estafeta y posteriormente se ha trasladado al Nuevo Casino para asistir al tradicional baile de la alpargata. Alberto Núñez Feijóo, durante la tercera jornada de fiestas de Pamplona Compartir en X

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Pablo del Río: "Buscamos un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho" De cara a los Sanfermines, Pablo del Río explica que en su ganadería buscan "un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho" para que toda esa "bravura" le haga "estar cómodo con su morfología". Los Victoriano del Río Cortés suelen protagonizar encierros limpios y rápidos. Compartir en X

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Los toros de Victoriano del Río Cortés protagonizan el tercer encierro de San Fermín Los animales de la ganadería madrileña de Victoriano del Río Cortés se adelantan este año y protagonizan el tercer encierro de San Fermín. Lo hacen un año después de dejar seis heridos —ninguno por asta de toro—, tres veces más que el año anterior, que dejaron sólo dos. La del año pasado fue, además, la segunda carrera más rápida de los Sanfermines, sólo tres segundos más que la más veloz, protagonizada por los Miura. Compartir en X

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