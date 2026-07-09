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Entrevista 'El Chiringuito'

Mikel Oyarzabal, sobre enfrentarse a Argentina en la final del Mundial: "Estaría bien..."

El delantero de España responde a Juanfe Sanz, de 'El Chiringuito', sobre la posibilidad de jugar la final contra Argentina.

Oyarzabal

Argentina avanza en el campeonato tras su remontada ante Egipto, mientras que España juega este viernes contra Bélgica en busca de una plaza en semifinales. Y los jugadores españoles sí querrían jugar contra la selección que lidera Leo Messi.

Mikel Oyarzabal, en una entrevista en 'El Chiringuito' con Juanfe Sanz, desvela que sí vieron la remontada de Argentina contra Egipto.

"Vimos un cachito, a ratos el partido de Argentina. Tiene mérito por parte de ellos cuando se te pone con ese resultado", cuenta el atacante de la Real Sociedad.

No le importaría jugar esa final: "Es una gran selección, con grandes jugadores... que tienen junto a Cristiano el jugador que más influencia ha tenido para todo el mundo y estaría bien".

Mikel también responde sobre si se siente o no valorado en el exterior: "Yo me siento valorado por mis compañeros, mi círculo cercano y los entrenadores. Es con lo que me quedo".

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