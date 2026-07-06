GP de Alemania de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

Este domingo 12 de julio, el Circuito de Sachsenring será el escenario de una nueva disputa por el liderato entre Jorge Martín, Marco Bezzecchi y las Ducati de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio.

MotoGPregresa un fin de semana más para celebrar el GP de Alemania tras una semana de parón. En medio del mercado de fichajes de la categoría reina, el Circuito de Sachsenring será el escenario de una nueva disputa por el liderato de la clasificación.

Esta carrera servirá para rebajar la euforia de los recientes fichajes y salidas de los pilotos. Además, Jorge Martín parte como el favorito debido a su último podio en Assen y su ventaja frente a su compañero de garaje, Marco Bezzecchi, en el Mundial.

Durante la jornada del viernes 10 de julio, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Una vez concluidas las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 15 vueltas a las 15:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 30 vueltas, los pilotos recorrerán el Circuito de Sachsenring en busca de la victoria.

Dónde ver en TV el GP de Alemania

El GP de Alemania disputado en el Circuito de Sachsenring podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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