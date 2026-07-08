El juez Peinado afirma que no quería "ofender o menospreciar" a los escoltas de Begoña Gómez al insinuar que podrían facilitar su fuga

Los detalles En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el juez Peinado ha señalado que no quería "ofender o menospreciar" a los escoltas que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno cuando dijo que podían facilitar su fuga.

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado un informe a la Audiencia de Madrid en respuesta al recurso de queja de la defensa de Begoña Gómez. En él, aclara que no pretendía ofender a los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno al sugerir que podrían facilitar su huida. Peinado subraya que su comentario era una hipótesis y no cuestiona la profesionalidad de los agentes. El auto que abrió juicio oral a Begoña Gómez y le retiró el pasaporte generó polémica por insinuar que los escoltas podrían ayudarla a huir. Esto provocó indignación en el Gobierno y el sector policial, con el sindicato JUPOL denunciando las afirmaciones del juez.

El juez Juan Carlos Peinado ha remitido un informe a la Audiencia de Madrid, en contestación al recurso de queja presentado por la defensa de Begoña Gómez, en el que señala que no quería "ofender o menospreciar" a los escoltas que acompañan a la esposa del presidente del Gobierno cuando dijo que podían facilitar su huida.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el juez Peinado ha señalado que "la invocación que se realiza en cuanto a la profesionalidad de los miembros de dichos cuerpos, responde a lo alegado por el Letrado recurrente".

Así, ha hecho hincapié en "lo que se dice en el auto": "es que en un momento determinado PUEDEN, NO SE DICE QUE SEA PROBABLE, O PREVISIBLE, SIENDO UNA MERA HIPOTESIS, en modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios" (sic).

Además, el magistrado ha asegurado que estos policías "por razones de distinta índole, por su experiencia profesional, con quien ha venido compartiendo muchos años de actividad profesional, generalmente, y casi en su totalidad, de forma ejemplar, y porque conoce la labor, careciendo de los medios idóneos, para llevar a cabo su trabajo lo realizan de forma abnegada, no poniendo en duda, su profesionalidad ejemplar".

Peinado asegura que por eso existe la Unidad de Asuntos Internos

De esta manera, el juez Peinado ha señalado que "ante la situación de la acusada recurrente, similar a la de todos los ciudadanos que tiene sobre ellos, el estigma de una posible pena privativa de libertad, el repertorio de las resoluciones de todos los órganos de la jurisdicción penal, es la adopción de este tipo de medidas cautelares, recogidas en el auto recurrido, incluso en algunos casos, con la posible pena menos grave, la de prisión preventiva".

"Si en el colectivo de los Miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, no existiera la posibilidad de que haya de elementos individuales, que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones, carecería de sentido la existencia, de la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente por este motivo, y cuya existencia permanece y no se contempla su disolución", ha añadido Peinado.

El magistrado ha indicado que "son varios, los supuestos en los que, con mayor o menor trascendencia social, han aparecido funcionarios, de diferente escala o categoría, han sido objeto de reproche disciplinario e incluso penal (a titulo de ejemplo de la Unidad Central De Delincuencia Económica y Fiscal)".

El magistrado ha hecho hincapié una vez más en que "no sería la primera ocasión en la que un Presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea, de un país Mediterráneo, (Italia) se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente Africano (Túnez), quien sin duda dispondría de toda la escolta oportuna".

Ha señalado, además, que en "la Audiencia Nacional, han sido varios los casos, y algunos continúan, que han tenido por objeto, la investigación de conductas de miembros de la Policía Nacional, que han concluido con sentencias condenatorias". Esa es, ha dicho Peinado, "la razón y no otra, que trata de justificar el razonamiento, que tergiversadamente, pretende el Letrado recurrente dejar vacía de contenido y por ese motivo, entender que las medidas cautelares, carecen de la necesaria justificación, por no cumplirse los principios de idoneidad, proporcionalidad, y necesidad, lo que este Magistrado Informante"

Acusó a la Policía de ayudar en una posible fuga a Begoña Gómez

El auto en el que el juez Peinado abría juicio oral a Begoña Gómez y le retiraba el pasaporte generó hace dos semanas una enorme polémica, principalmente por su argumentación sobre que los agentes que custodian a la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla en una supuesta huida. Tal fue el revuelo que hasta entre los magistrados se consideró "jurídicamente muy discutible" el escrito del juez.

Estas afirmaciones no solo generaron una indignación en el Gobierno, tampoco sentaron bien en el sector policial. Tanto es así que el sindicato policial JUPOL emitió un comunicado en el que denunció que el magistrado hubiera defendido en su auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez que los agentes del Palacio de la Moncloa podrían ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de España.

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