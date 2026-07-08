Ahora

Ausente en el Mundial

China busca a su Messi: las claves del fracaso del gigante asiático en el mundo del fútbol

El dato Pese a tener 30 veces más población que España, en el país asiático solo hay 900.000 futbolistas federados. En España, sin embargo, hay 1,2 millones.

China, en busca de su Messi: las claves del fracaso del gigante asiático en el mundo del fútbol

El Mundial no es solo una cuestión de fútbol. Las grandes potencias del planeta están representadas por sus selecciones en el mayor evento del deporte rey, o mejor dicho, casi todas, porque como es costumbre, China no forma parte de esta Copa del Mundo. El gigante asiático solo participó en un Mundial, el de Corea y Japón 2002, y lo hizo precisamente porque, al ser asiáticos los organizadores, se liberaron dos plazas extra para otros países del continente.

Sin embargo, en el Mundial de EEUU, Canadá y México tampoco veremos a China a pesar de ser el torneo con más combinados nacionales de la historia, lo que ha permitido participar por primera vez a países como Cabo Verde o Curazao. Pero, ¿por qué China nunca ha tenido éxito en el fútbol?

Pese a tener 1.400 millones de habitantes, la opción de intentar que los niños chinos lleguen a ser futbolistas profesionales prácticamente no es tenida en cuenta por sus padres. Allí piensan que el camino más cercano al éxito es lograr las mejores notas posibles para acceder a las universidades más prestigiosas.

Sin embargo, China sí que es una gran potencia en otros deportes, como el tenis de mesa, el bádminton, los saltos de trampolín o la halterofilia. Se debe, principalmente, a una cuestión cultural. Son deportes que encajan mucho mejor con la idiosincrasia del país y en los que, además, si un niño despunta, lo van a detectar muy pronto, captándolo y llevándole a un centro de alto rendimiento en el que compagine los estudios con el entrenamiento.

Además, las estadísticas dicen que es mucho más probable tener éxito en esos deportes que en el fútbol, y eso se traduce en la cantidad de licencias emitidas por la Federación China. Pese a tener 30 veces más población que España, en el país asiático solo hay 900.000 futbolistas federados. En España, sin embargo, hay 1,2 millones.

La apuesta fallida de Xi Jinping

Hace una década, Xi Jinping intentó revertir esta tendencia para convertir a China en una superpotencia futbolística. Lo hizo invirtiendo mucho dinero para tratar de atraer a los mejores jugadores del planeta a la Superliga China. Pese a que lograron que algún 'crack' europeo aterrizase en el país, esta lluvia de millones acabó desviándose, provocando un goteo de casos de corrupción que acabó con el presidente de la Federación y el seleccionador en la cárcel.

La FIFA tiene un gran interés en que el fútbol chino dé un salto de nivel, ya que, en caso de participar en el Mundial, podrían ingresar cientos de millones de euros por los derechos de televisión en el país. Sin embargo, para esta última cita, Pekín solo ha pagado 60 millones pese a que la FIFA quería 300, y es que China es uno de los pocos países en los que la cita mundialista no vacía las calles.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez calma las aguas tras las amenazas de Trump en la cumbre de la OTAN: de una tensión en máximos a una conversación "cordial" sobre fútbol
  2. Los datos desmontan a Feijóo: casi el 80% de las personas que no van a trabajar tienen una baja médica
  3. Última hora de los incendios en España | Cataluña lucha contra el fuego: el incendio de Navarcles (Barcelona) obliga a confinar a 7.000 personas y queda estabilizado el de Gavà
  4. Hasta 1.600 vídeos y 131 víctimas identificadas: las claves en el caso del masajista de Rivas que grababa a sus clientas
  5. Más problemas para Meta: cuatro estados de EEUU quieren que pague 880 mil millones de euros por lucrarse a costa de la salud mental de los menores
  6. Se cumplen 30 años del 'Wannabe' de las Spice Girls, un himno feminista y de empoderamiento de los 90