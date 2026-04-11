El reconocimiento de una leyenda de MotoGP a Marc Márquez: "Es increíble, se merece..."

Mick Doohan se refirió al catalán para expresar su máximo reconocimiento por lo conseguido el último año y también se detuvo a analizar este arranque de temporada 2026.

Mick Doohan es sin duda una de las voces más autorizadas de MotoGP. El cinco veces campeón del mundo ha hecho un repaso de la temporada 2026 y se ha rendido a Marc Márquez tras la consecución del título en 2025 tras un duro proceso marcado por los problemas físicos: "Es increíble. Me gustaría verle ganar, lo merece".

Continuó alabando al catalán por lo logrado, para luego centrarse en la situación actual de la categoría reina: "Solo Marc sabe por lo que pasó y lo difícil que fue ese proceso. Seguro que ha tenido muchos días oscuros... dudando de sí mismo. Eso demuestra lo verdadero campeón que es". Ya en materia de competición, también tuvo buenas palabras para los pilotos españoles.

Se mostró muy a favor de Jorge Martín y su regreso a lo más alto de la competición: "Es un tipo con los pies en la tierra… y extremadamente rápido. Espero que luche por el campeonato". También con Pedro Acosta, quien gracias a "un talento increíble" está logrando colarse en la cabeza de la clasificación con su VR46.

Por último, Mick abrió el debate sobre la rivalidad Ducati-Aprilia, lo más destacable de este inicio de campeonato. Doohan tenía dudas sobre si la superioridad de Aprilia es mejora de la propia escudería o solo un 'bajón' de Ducati: "No estoy seguro de si Aprilia dio un gran paso o si Ducati perdió terreno".