Los seis heridos ingresados tras el accidente del autobús turístico de La Gomera están estables: tres recibirán el alta este sábado

Estado en el que quedó la guagua accidentada de la Gomera, por el que una persona ha muerto y 27 han resultado heridas.

Los detalles El 112 Canarias confirmó que en el vehículo, que cayó por un terraplén a su paso por la GM-2 a la altura del muncipio de San Sebastián, viajaban 28 personas. Una de ellas falleció.

Seis personas permanecen estables tras el accidente de autobús en La Gomera, donde una persona falleció y 27 resultaron heridas. Tres de los heridos, en observación en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, podrían recibir el alta este sábado debido a su evolución favorable. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife, una en estado estable y otra estable dentro de la gravedad. Además, una persona permanece estable en el Hospital Universitario de Canarias. Equipos de emergencia, incluyendo un helicóptero y varias ambulancias, intervinieron en el lugar del accidente.

Las seis personas heridas que fueron ingresadas en centros hospitalarios tras el accidente de autobús que dejó este viernes una persona fallecida y otras 27 heridas en La Gomera, permanecen estables y tres de ellas, las que están en observación, recibirán el alta previsiblemente este sábado.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que recuerda que los hechos tuvieron lugar después de que un autobús con turistas británicos en su interior se precipitara por un terraplén a la altura del kilómetro dos de la carretera GM-2, en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera.

De esta manera, la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe ha explicado que las tres personas en observación en el servicio de Urgencias del centro hospitalario presentan una evolución favorable, por lo que, previsiblemente, recibirán el alta en las próximas horas.

En cuanto a las dos personas que fueron derivadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife), continúan ingresadas, una de ellas en estado estable y la otra en estado estable dentro de la gravedad.

Finalmente, la Consejería de Sanidad ha indicado que en lo que a la persona trasladada al Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) se refiere, permanece ingresada en estado estable.

Tras el accidente, en la zona operaron un helicóptero medicalizado, tres ambulancias -dos de soporte vital avanzado-, equipo médico del centro de salud, enfermeras Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de TSNU.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.