Una figura importante de MotoGP destapa las preferencias de Aprilia: "Nunca lo admitirán, pero..."

Jack Appleyard, reportero reputado de la categoría, asegura que en los planes de la marca hay un claro favoritismo a que sea Marco Bezzecchi quien gane el campeonato, y no Martín.

Aprilia se ha postulado como la moto más rápida esta temporada. La marca italiana ha logrado sobrepasar a Ducati en las primeras tres citas del calendario logrando un pleno de victorias en los domingos, con un Marco Bezzecchi intratable que se ha colocado líder del Mundial con 81 puntos.

Segundo está su compañero de equipo, Jorge Martín. El piloto español ha logrado recuperarse de un 2025 de pesadilla y este año está mostrando una de sus mejores versiones. De hecho, el nº 89 logró llevarse la victoria en la sprint de Austin y está a tan solo cuatro puntos de Bezzecchi.

Una situación que hace que muchos ya piensen en una pelea entre las dos Aprilia por el campeonato, aunque para Jack Appleyard, reportero reputado de MotoGP, la marca italiana tiene muy claro quien es su favorito en esta lucha: "Aunque Aprilia nunca lo admitiría, es absolutamente obvio para todos que si un piloto de Aprilia tiene que ganar el campeonato del mundo este año, por supuesto, esperan desesperadamente que sea Marco Bezzecchi".

"Nunca lo dirán, pero por supuesto que quieren que Bezzecchi gane el campeonato… Les van a dar las mismas condiciones, van a dejar que compitan entre sí", comentó Appleyard, según recoge el portal 'Motosan'.

Tras ganar el campeonato en 2024, Martín se llevó el nº1 a Aprilia. Sin embargo, esta temporada ha vuelto al nº89 después de que Marc Márquez se llevara el Mundial la temporada pasada. Para recuperarlo, el madrileño tendría que repetir título en 2026 para poder llevarlo el próximo año.

Ahora bien, con el más que probable fichaje de Martín por Yamaha, Aprilia no parece dispuesta a que el piloto madrileño se lleve el nº1 a la marca japonesa. "Así, el año que viene, el número 1 seguirá en Aprilia. Lo último que quieren es que Martin lo gane y luego se lo lleve a Yamaha, lo cual sería una locura a principios del año que viene", concluyó el reportero.