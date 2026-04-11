Es un auténtico mago: la genialidad de Alcaraz en su pase a la final del Masters 1.000 de Montecarlo

El murciano dejó un golpe espectacular en el que superó por arriba al 1,93 metros de Vacherot. El monegascos no pudo ni reaccionar ante lo que Carlitos acababa de hacer.

Carlos Alcaraz está volviendo a recuperar sensaciones este Masters 1.000 de Montecarlo. El número uno del mundo, tras varios partidos con dudas, ha certificado su pase a la final después de vencer a Valentin Vacherot, el tenista revelación del último año.

Un doble 6-4 le ha servido a Carlitos para superar un duelo que se preveía intenso. Así ha sido. Además, se han jugado puntos de mucho calibre. Ha llamado la atención uno en el que Alcaraz ha sido capaz de superar a Vacherot con un 'globo' inverosímil de revés.

El golpe, de una complejidad tremenda, pasó por encima del 1,93 metro de estatura de Valentin, algo dificilísimo. El monegasco se vio sobrepasado y ni intentó recuperar la posición para seguir el punto. Fue tal la belleza de la acción que incluso el público, que apoyaba a Vacherot, no dudó en mostrar su admiración.

Alcaraz, tras este triunfo, certifica que se vuelva a celebrar el mejor partido del tenis actual. Carlitos luchará por el título en Montecarlo con Jannik Sinner. No solo eso, también estará en juego el número uno del mundo. El que se lleve la victoria se colocará como líder del ranking ATP.

Será la primera vez este 2026 se vean las caras. El español y el italiano se jugarán el primer título de la temporada en tierra batida. Ambos llegan con buena sensaciones, aunque Sinner parece estar atravesando por un momento de juego sensacional. Está por ver si será suficiente para arrebatarle a Alcaraz el número uno.