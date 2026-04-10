El "precio inmediato" a pagar por España tras la brecha diplomática abierta entre Sánchez y Netanyahu

¿Por qué es importante? Si se enfrían las relaciones, esto puede conllevar la pérdida de millones de euros por parte de empresas españolas que exportan productos a Israel, como aceite de oliva, carnes o quesos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país y ha ordenado expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés), un órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", ha afirmado el líder israelí en un videomensaje, en el que ha añadido: "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad; no permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

Pero, ¿cómo nos puede afecta esto económicamente? Los sectores más tocados serían los tecnológicos, agrícolas, turísticos, así como la cooperación comercial directa. En lo referente a la exportación, España envía a Israel automóviles, accesorios de la automoción, cerámica, productos farmaquímicos y alimentos, siendo el aceite de oliva un producto clave, así como las carnes, sobre todo de ovino, y los quesos.

Pérdidas millonarias

Además, España también importa de Israel cosas importantes, como son los productos químicos, los plásticos, diferentes tipos de maquinaria, equipo médico y también productos agrícolas. De esta forma, si se enfrían las relaciones entre ambos países, esto puede significar una pérdida de millones de euros para empresas españolas.

En lo referente a las medidas diplomáticas, Netanyahu ya informado de que excluye a España del del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) para Gaza, una medida de gran importancia, ya que nuestro país estaba muy presente en el centro para garantizar la paz en la Franja de Gaza.

España, por su parte, ha quitado su embajada en Israel, algo que el país que lidera Netanyahu podría imitar. Asimismo, existe una minúscula posibilidad de que Israel ataque a España, aunque no le conviene, ya que si ataca a España, ataca a Europa, y en Europa todavía tiene algún aliado.

Acusan a Sánchez de "sesgo antiisraelí"

Este viernes, el líder israelí ha acusado a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, a raíz de las críticas del Gobierno español a los distintos conflictos en los que el país se ha involucrado, y ha asegurado que no "permanecerá impasible" ante los ataques. "Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel", ha añadido.

El Ministerio de Exteriores israelí ha anunciado esta decisión, motivada por lo que han calificado como un "sesgo antiisraelí tan flagrante" del Ejecutivo de Sánchez. Según Exteriores israelí, España ha sido notificada formalmente de la decisión.

"El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan", ha manifestado el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, tal y como ha recogido 'The Times of Israel'.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros integrantes del Ejecutivo se han mostrado críticos con Israel por sus acciones en el marco de la ofensiva contra la Franja, así como por la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán, lo que ha provocado airadas respuestas desde las autoridades estadounidenses e israelíes.

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