Juan Carlos I, galardonado en Francia, lanza un mensaje a España: "He sido fiel a los sentimientos de mi vida, también a la debilidad y los errores"

¿Qué ha dicho? El emérito ha afirmado en la Asamblea Nacional gala que "nadie es profeta en su tierra": "Siempre habrá diferentes opiniones y juicios sobre acontecimientos pasados", ha expuesto.

Juan Carlos I visitó Francia para recibir un premio en la Asamblea Nacional por su libro 'Reconciliación'. En su discurso, destacó que el título refleja el éxito de su vida política al iniciar la reconciliación de España tras la dictadura y la Guerra Civil, logrando una transición pacífica hacia la democracia. Recordó su papel como jefe de Estado desde 1975, enfatizando su esfuerzo por devolver la democracia al pueblo español y establecer un estado social y democrático bajo la monarquía. También expresó su deseo de que sus memorias sirvan a la democracia y al progreso de España, reconociendo sus aciertos y errores.

Juan Carlos I ha estado en Francia. Ha estado en la Asamblea Nacional de Francia, donde ha recibido un premio por sus memorias, por ese libro titulado 'Reconciliación', que ha sido galardonado en el país galo. El emérito, en sus palabras, ha reconocido que su padre le aconsejo que no escribiera tal manuscrito. "Quizá tenía razón", ha expuesto.

Así ha comenzado su discurso, uno en el que ha ha expresado que ha sido "fiel a los sentimientos y a las esperanzas" que han marcado su vida personal: "También la debilidad o los errores que haya podido cometer. Debo ser fiel a todo lo que ha sido parte de mi vida. Sé que esto puede apelar a todos los lectores a que se acerquen a mi figura con total libertad".

"Un rey debe ejercer su mandato en la dimensión pública, que está marcada por los aspectos políticos y por ser rey. He decidido publicar estas memorias sobre mi vida, sobre mi mandato como jefe de Estado de un país europeo porque estoy entrando en una edad en la que puedo ser muy crítico con el pasado", ha dicho.

El emérito ha afirmado que busca "aportar conocimiento a los 40 años de reinado" en España: "Me ha dado diferentes oportunidades de poner en valor los logros de todos estos años y también de los tropiezos".

Entre los logros que ha destacado está el de la transición: "No lo he escogido por azar. 'Reconciliación' resume el éxito de mi vida política. Haber iniciado la reconciliación de España con ella misma tras una larga dictadura y una Guerra Civil".

España, "una democracia plena"

"Todo, de una manera pacífica para que España desemboque en una democracia plena y duradera", ha expresado, para recordar cómo llegó a ser jefe de Estado: "En 1975 heredé el trono y emprendí una nueva época. Como jefe de Estado se pudo pasar página de la dictadura del general Franco, desde una posición privilegiada desde la que usé todas las herramientas de las que disponía para devolver la democracia a su titular legítimo, el pueblo español".

Y ha insistido en esa idea: "Nuestro objetivo era hacer de España un estado social y democrático en el marco de una monarquía española. Esos cambios eran algo radical con el régimen institucional anterior y se consagraron en el Artículo 1 de la Constitución de 1978 aprobada por los españoles. Eso dotó al pueblo español de instituciones democráticas, de libertad y de estado de derecho, que ha favorecido el progreso de España en todos los ámbitos".

"Ese proceso, que todos conocemos como transición, ha abierto las puertas de mi país a la libertad y a la democracia. Ha permitido situar a España en la esfera internacional", ha afirmado el emérito.

En ese sentido, ha compartido que "desde pequeño" ha sido "consciente" de que su destino y su vocación eran "servir al pueblo español": "Desde la lejanía veo el presente de mi pueblo. "Sé que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá diferentes opiniones y juicios sobre acontecimientos pasados. Mis memorias aspiran a servir a la democracia, al progreso de la sociedad española. Quiero dejar constancia de la transformación radical de España", ha contado.

Urtasun: "Lo que tiene que hacer es pedir disculpas"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este sábado, día en que Juan Carlos I ha recibido un premio en la Asamblea Nacional francesa, que "lo que tiene que hacer" el rey emérito es "pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España"

"La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España", ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios antes de visitar Mad Games Show, la feria del videojuego español, preguntado por el premio a Juan Carlos I por sus memorias 'Reconciliación'.

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