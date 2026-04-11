Ferrero recuerda lo más sorprendente de Alcaraz cuando lo vio por primera vez: "No se suele ver..."

El exentrenador de Carlos ha comentado los aspectos más relevantes del murciano cuando iniciaron juntos así como su situación actual fuera de la pista y el posible contacto con Sinner.

La ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sin duda marcó el final de 2025 a en el mundo del tenis. La noticia sorprendió a todos, con el murciano como número uno del circuito y en su mejor momento de juego. Tras firmar el mejor año de su carrera, entrenador y jugador decidieron separar sus caminos por motivos "privados".

Tras ello Carlos ha continuado haciendo gala de un excelente nivel de tenis junto a Samuel López mientras que Ferrero se encuentra apartado de la competición. El valenciano ha recordado "la mentalidad y el dinamismo" que le llamaron la atención de Carlos cuando comenzaron juntos en 2018.

"Tenía 12 o 13 años cuando lo vi por primera vez en un torneo. Ya me habían dicho que jugaba muy bien, pero me sorprendió: podía hacer una dejada, un globo, subir a la red, pegar fuerte, pegar flojo, todo en un mismo punto. Eso no se suele ver. Los jugadores suelen tener un estilo, él tenía todo", reconoce Ferrero.

Un enorme "arsenal de golpes" que el entrenador tuvo que "ordenar" y que junto a su gran capacidad de "imprevisibilidad" suponen su "mayor virtud".

Sin duda, el murciano está compartiendo el puesto de tenista más dominante de los últimos años con Jannik Sinner, con quién Ferrero no habría tenido "ningún contacto", aunque sí con otros jugadores.

Juan Carlos también reconocía que su relación con Carlos "ahora es diferente, más distante". Sin embargo, el valenciano no tiene dudas del talento de su expupilo y así lo afirmaba en una de sus últimas respuestas para 'El País': "Alcaraz puede ser uno de los mejores de la historia".