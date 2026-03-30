Jorge Martín pronostica la vuelta de Ducati: "En Jerez..."

El piloto de Aprilia, segundo este fin de semana en Austin, cree que después del parón de MotoGP el equipo Ducati volverá a dominar el mundial.

Las Aprilia dominan y las Ducati están por detrás. Así ha empezado el mundial de MotoGP, con un Marco Bezzecchi que está imparable en las carreras de domingo. Sin embargo, la historia podría cambiar en la próxima cita, en Jerez, según ha pronosticado Jorge Martín.

Está convencido de que las motos Ducati volverán a lo más alto: "En Jerez todo va a volver a la normalidad, Ducati volverá a la normalidad y nosotros tenemos que seguir así, ayudándonos. Estamos marcando la diferencia. El final de año suele ser mi momento, pero tampoco me quiero precipitar. Seguro que será un año para divertirnos".

Otro podio para el piloto madrileño, que sigue escalando hacia su mejor versión: "Ya he hecho mucho más de lo que me hubiese esperado en todo el año, que era hacer algún podio, así que nada, a disfrutar del momento, que esto es importante".

Cerca de la victoria

Quedó por detrás de Bezzecchi, su compañero y se sintió en plena forma: "Para ganar una carrera hay que cuadrar muchas cosas. Hoy, teníamos una oportunidad, la verdad. Me he concentrado en hacer una buena salida. He salido increíble, por fuera, estrategia perfecta. Luego, he decidido quedarme detrás de ellos unas vueltas, que, quizá ha sido lo que luego he pagado. Cuando he intentado pasar a Pedro Acosta ya he visto que ese extra de las primeras vueltas ya no lo tenía. Es más, casi me caigo porque la presión seguramente me ha subido mucho".

"Cuando he dejado el espacio ese, después de casi caerme, me he ido encontrando cada vez mejor, otra vez enganchando a Pedro Acosta. Por suerte, algo le ha pasado, con las presiones seguramente, porque me ha dejado pasar. Gracias a eso he tenido vía libre", explica el campeón de 2024.

La victoria se le quedó cerca, pero Bezzecchi no cede. Al menos en los domingos. Jerez es la próxima cita... pero Martín está convencido de que allí Ducati estará de vuelta.