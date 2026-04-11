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Tres meses desde la tragedia

La única mujer que sigue ingresada tras el accidente de Adamuz da a luz a un bebé en el hospital de Málaga

Los detalles El recién nacido se encuentra en buen estado, tal y como ha confirmado la Administración andaluza . De las 126 personas atendidas tras el trágico accidente, tan solo ella permanece en la UCI.

Fachada del Hospital Regional Universitario de MálagaFachada del Hospital Regional Universitario de MálagaEuropa Press
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La única persona que permanece hospitalizada tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, del pasado 18 de febrero a dado a luz a un niño en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga. Tal y como ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado.

Según los datos que ha facilitado el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía, recogidos en el parte de hospitalizados y de altas, tan solo ella permanece ingresada en la UCI después de un tráfico accidente que acabó con la vida de 46 personas.

En total, se ha atendido a 126 afectados, de los que 121 han sido adultos y cinco niños. De todos ellos, 124 están ya de alta mientras que una persona ha fallecido.

Cabe recordar que fue el 31 de marzo cuando se produjo, hasta el momento, el último alta de una persona afectada por el accidente de Adamuz. En su caso, estaba ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

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