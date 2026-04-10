Un ex de MotoGP bendice el fichaje de Acosta por Ducati como un "estímulo" para Marc Márquez

Livio Suppo, exjefe de Honda, resalta que la llegada del 'Tiburón de Mazarrón' podría despertar la determinación que Márquez ha podido perder con los años, y lo compara con la dupla Lorenzo-Rossi.

Marc Márquez todavía no sabe si continuará corriendo en 2027, pero también desconoce cuál sería su compañero si decide renovar. Con la marcha de Pecco Bagnaia de Ducati a Aprilia, los de Borgo Panigale deben encontrar un sustituto de alto calibre para acompañar al vigente campeón.

Pese a que todavía no hay un piloto confirmado, Pedro Acosta es el nombre que más suena para recalar en el equipo italiano. El 'Tiburón de Mazarrón' está cosechando buenos resultados en lo poco que lleva en MotoGP, y su ansia de ganar no cesa. En KTM sabe que tiene muy pocas posibilidades de ganar, por lo que para la temporada siguiente se prevé su salida.

Acerca de la posibilidad de que Acosta fiche por Ducati y comparta equipo con Márquez, se ha mostrado muy optimista un ex de la categoría reina. "Es más como cuando Yamaha puso a Lorenzo junto a Valentino. No se lo tomó bien…, pero sería un estímulo para un piloto fuerte como Márquez", asegura Livio Suppo, exjefe de Honda.

"Te rejuvenece porque te saca esa determinación de que, tal vez, con los años, has perdido un poco", añade Suppo, señalando el lado positivo de la dupla española que podrían conformar Márquez y Acosta.

Además, Livio ha incidido en el rendimiento del eneacampeón del mundo, destacando que se trata más de un problema físico que motivacional. "No lo creo, simplemente no está físicamente en la cima. No creo que esté desmotivado o tenga menos determinación que el año pasado", concluye exjefe de Márquez en el equipo japonés.