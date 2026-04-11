El llamativo mensaje de Álex Márquez sobre la lucha por el Mundial: "No somos tan fuertes, pero..."

Álex Márquez, cada vez más cerca de KTM: visita a las instalaciones y dupla española con Viñales

El ilerdense, que era uno de los candidatos a estar en la pelea por el título, no ha comenzado la temporada de la mejor manera. Sin embargo, Álex reconoce que el camino que sigue Ducati es más claro.

Álex Márquez ha tenido un comienzo de temporada complicado. El subcampeón de MotoGP en 2025 ha acusado el bajón de rendimiento de la Ducati y eso le ha impedido posicionarse en los puestos de arriba en las primeras carreras.

Su mejor resultado ha sido un sexto puesto en el Gran Premio de Brasil. En la última carrera, en Austin, terminó séptimo. El ilerdense sabe que las Aprilia están siendo muy superiores y reconoce que este comienzo de año ha sido al difícil en lo que a resultados y sensaciones se refiere.

A pesar de ello, Álex también se lo toma con tranquilidad y asume que hay que tener en cuenta que esto solo es el comienzo: "El inicio del Mundial no ha sido del todo fácil. Las primeras carreras siempre hay que tomarlas con cautela, entender bien dónde estás y cómo está todo".

"Creo que después de cuatro o cinco pruebas, todo se pondrá más en su sitio y ahí es cuando veremos realmente en qué punto estamos. Quizá no estamos tan fuertes como el año pasado, pero estamos trabajando y tenemos las cosas más claras para darle la vuelta a la situación", asegura Álex en declaraciones que recoge 'Motosan'.

El de Gresini llegará a Jerez con la esperanza de poder reengancharse a la parte alta de la tabla. No hay que olvidar que la temporada pasada Álex consiguió su primera victoria de MotoGP en ese circuito: "El año pasado logré allí mi primera victoria, así que ojalá podamos aprovecharlo para cambiar la dinámica tras este inicio más complicado de lo esperado y empezar la temporada europea con el mejor pie posible".