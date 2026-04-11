Un campeón mundial señala a Ducati por la situación de Márquez: "Las alarmas han sonado..."

Tom Lüthi ha comentado sus percepciones sobre este inicio de año, donde el catalán se ha visto superado por Bezzecchi y las Aprilia.

Está siendo un inicio de temporada atípico para Marc Márquez. El catalán está teniendo problemas para reencontrarse con las buenas sensaciones, situación que han aprovechado las Aprilia para agenciarse hasta el momento la mayoría de los puntos, especialmente un colosal Marco Bezzecchique lidera la clasificación.

Para Tom Lüthi, el dominio de Ducati habría terminado y así lo afirmaba: "Ya no pueden negarlo ni ignorarlo. Sin duda, (las Aprilia) han alcanzado y superado a Ducati". Según el suizo, "el manejo de la moto" sería el factor diferencial entre ambos equipos, dotando a los corredores de Noale de un "equilibrio" destacable.

"Se veía claramente que la Aprilia giraba mejor. Eso le permitía hacer líneas más cerradas y pasar más rápido por curva", explicaba el expiloto, en la comparación directa entre Márquez y Bezzecchi en Austin. Y añadía otro factor que estaría lastrando al de Cervera: "No está al 100 % físicamente".

Pero Lüthi, sin embargo, señala hacia Borgo Panigale como responsables de la situación actual del equipo italiano: "Querían estar a la vanguardia con todos sus pilotos, y ahora mismo no lo están consiguiendo".

Y remarcaba cómo a Márquez no le basta solamente con su habilidad si la moto no acompaña. Una situación que, según Lüthi, el ilerdense estuvo escondiendo: "Quizás Marc pudo ocultarlo durante mucho tiempo. Se salió con la suya durante mucho tiempo, pero ni siquiera él pudo hacerlo en Austin... Ahora, sin duda, las alarmas han sonado en Ducati".