Mazón recurre ante la Audiencia de Valencia la negativa de la jueza de la DANA a que pueda personarse en la causa

¿Qué está pasando? La defensa del expresident esgrime, en un escrito al que ha tenido acceso laSexta, que "no puede aceptarse que quien sigue siendo objetivo de una actividad material de investigación carezca de la posibilidad de comparecer y de defenderse".

La defensa de Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia de Valencia tras la decisión de la jueza de Catarroja de no aceptar su personación en la causa que investiga la DANA. Según el escrito al que ha accedido laSexta, la defensa argumenta que Mazón debería tener derecho a comparecer y defenderse, ya que sigue siendo objeto de investigación. La negativa de la jueza se produjo a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia ya había eximido a Mazón de responsabilidad penal. La defensa sostiene que su postura ha sido de respeto hacia la instrucción y las decisiones judiciales, sin interferir en el proceso. Sin embargo, la jueza ha rechazado su solicitud, impidiéndole acceder a toda la investigación.

La defensa de Carlos Mazón ha recurrido ante la Audiencia de Valencia la decisión de la jueza de Catarroja que investiga la DANA de no aceptar la personación del expresident de la Generalitat en la causa.

Así lo expone en un escrito al que ha tenido acceso laSexta, en el que la representación legal de Mazón afirma que "no puede aceptarse que quien sigue siendo objetivo de una actividad material de investigación carezca, al mismo tiempo, de la posibilidad de comparecer y de defenderse".

"No se puede aceptar que se invoque la inexistencia de responsabilidad penal para cerrar la puerta de la personación, mientras se conserva abierta una instrucción que sigue girando sobre la actuación del aforado. No puede aceptarse que la forma y la materia discurran en sentidos opuestos", comparte la defensa del expresident.

El recurso, que incide en que "no hay responsabilidad penal alguna de Mazón", pide "dejar sin efecto las diligencias que le afecten o le hagan afectado" y, en caso de mantenerse, se permita su personación "para poder ejercer plenamente su derecho a la defensa".

Todo, después de la negativa de la jueza de la DANA a la petición de Mazón a personarse en la causa que investiga la tragedia, en un cambio de estrategia del expresident al considerar que la magistrada seguía investigándole por una presunta responsabilidad penal a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia ya le había eximido de ello.

En un escrito remitido por el letrado alicantino Ignacio Gally, la defensa del expresidente defendía que Mazón "había mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias".

"Esa posición de prudencia procesal no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", añadía el escrito.

No obstante, la jueza desestimó su petición y el expresident no podrá acceder a toda la investigación.

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