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Una 'estrella' del Gran Circo

Sorprendente afirmación de un piloto de Fórmula 1: "Márquez es impresionante, pero Acosta..."

Oscar Piastri analiza la posible rivalidad que están llamados a tener el ilerdense y el murciano en un futuro. La próxima temporada podría comenzar incluso con ambos compartiendo 'box' en Ducati.

Marc Márquez y Pedro Acosta GP Tailandia 2026Marc Márquez y Pedro Acosta GP Tailandia 2026Getty Images

Marc Márquez y Pedro Acosta son dos de los grandes talentos que forman parte de MotoGP. Uno ya se ha consolidado como leyenda del deporte y el otro busca comenzar a hacerse un nombre en la élite del motociclismo.

Del talento de ambos no duda nadie. De hecho, la posible llegada de Acosta al 'box' de Ducati generaría una expectación increíble entorno a una rivalidad que podría ser memorable en la pelea por el título.

Sin embargo, ninguno de los dos ha comenzado 2026 de la manera que le hubiera gustado. Marc sigue resintiéndose de la lesión de hombro por la que tuvo que ser operado hace unos meses. El ilerdense no está a su máximo nivel físico y eso le ha pasado factura en este comienzo de año.

Acosta no ha dejado malas sensaciones en las primeras carreras pero es evidente que su KTM no está, de momento, al nivel necesario para pelear por un título de MotoGP. Oscar Piastri, piloto de McLaren en Fórmula 1, alucina con el nivel de ambos y reconoce ansiar una lucha entre Pedro y Marc.

"Sería genial verlo. Márquez, creo que este año (2025) fue realmente impresionante, pero ver a Pedro en una moto que pueda competir con eso sería muy bueno para todos nosotros", asegura el australiano en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Piastri apunta a un duelo que muchos espectadores de MotoGP llevan queriendo ver desde hace tiempo. Sin embargo, para que esa 'pelea' se dé en las mejores condiciones, la situación de ambos deberá mejorar de cara al futuro.

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