"Un amerizaje de manual": Artemis II regresa a la Tierra y completa con éxito su histórico viaje a la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II, a su llegada a la Tierra.

Los detalles A las 17:07 hora local, los cuatro astronautas han amerizado en el Pacífico en una reentrada que se ha prolongado durante 13 minutos. La nave, que ha soportado temperaturas de más de 2.700 grados, ha descendido a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora.

Artemis II ha completado con éxito su misión histórica, llevando a la nave Orión y a su tripulación a recorrer la mayor distancia jamás alcanzada por el ser humano y explorar la cara oculta de la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han regresado a salvo a la Tierra tras un amerizaje preciso en el Pacífico, cerca de San Diego. La nave soportó temperaturas extremas durante su reentrada, y los sistemas funcionaron según lo previsto. Este logro, respaldado por miles de profesionales de 14 países, marca un avance significativo en la exploración espacial, preparando el camino para el regreso humano a la Luna. La NASA ha destacado el carácter histórico de la misión y ha agradecido el apoyo político recibido. Tras el amerizaje, la tripulación fue evacuada y trasladada al Centro Espacial Johnson para evaluaciones médicas.

Artemis II ha concluido su misión. Ha concluido con éxito su misión. Después de recorrer la mayor distancia jamás recorrida por el ser humano y llegar a la cara oculta de la Luna, la nave Orión ha vuelto a casa, a la Tierra, en un amerizaje sin mayor problema y completar así su histórica travesía espacial.

Porque Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son ya parte de la historia de la humanidad. Porque su nave, en la que viajaban, ha visitado lugares jamás antes vistos por el ojo humano en una misión de 10 días que ha terminado en el Pacífico. En la costa de California. En San Diego. En uno de los momentos más críticos de todo el trayecto.

La Orión ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17:07 hora local. En la reentrada, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula ha soportado temperaturas cercanas a los 2.760 grados mientras bajaba a 40.234 kilómetros por hora.

"La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba", ha expresado Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Kshatriya ha querido poner el foco el esfuerzo detrás de este éxito, aludiendo a los miles de profesionales de diferentes países que han participado en el desarrollo del vehículo: "Este momento pertenece a las miles de personas de 14 países que construyeron, probaron y confiaron en esto".

"Un logro verdaderamente histórico"

La NASA, además, ha confirmado que los cuatro tripulantes de la misión están en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, en el que ha sido el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Jared Isaacman, administrador de la agencia, ha puesto en valor el carácter histórico de la misión al igual que ha agradecido el respaldo político recibido.

"Reid, Victor, Christina y Jeremy, bienvenidos a casa y felicitaciones por este logro verdaderamente histórico. La NASA agradece al presidente Trump y a sus socios en el Congreso por brindar el mandato y los recursos que hicieron posible esta misión y el futuro de Artemis", ha afirmado.

Isaacman ha hecho hincapié en que la misión ha supuesto un avances sin precedentes en la exploración humana, destacando la capacidad de la nave Orión y del cohete SLS. "Artemis II ha demostrado una habilidad, valentía y dedicación extraordinarias", ha añadido.

Por su parte, Rob Navias, responsable de asuntos públicos del Centro Espacial Johnson, ha destacado la precisión del operativo: "Fue un amerizaje perfecto en el punto exacto para Integrity".

"Desde las páginas de Julio Verne hasta una misión moderna a la Luna, se ha completado un nuevo capítulo en la exploración de nuestro vecino celeste", ha subrayado.

En el viaje se han recorrido un total de 1.117.659 kilómetros, permitiendo así establecer nuevos registros de distancia en vuelos espaciales tripulados. "Ha sido un reingreso y un amerizaje de manual. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están de vuelta en la Tierra tras un viaje alrededor de la Luna", ha añadido Navias.

Kshatriya, de nuevo, ha recordado el paso decisivo que supone Artemis II para el regreso a la Luna: "Ha demostrado la eficacia del vehículo, de los equipos, de la arquitectura y de la colaboración internacional que permitirán el regreso de la humanidad a la superficie lunar".

La tripulación, "sana y salva"

"Hace 53 años, la humanidad abandonó la Luna. Esta vez, regresamos para quedarnos. El futuro está en nuestras manos", ha sentenciado.

Tras el amerizaje, un equipo conjunto de la NASA y de la Marina de EEUU se ha desplegado para recuperar la cápsula y asistir a los astronautas, que serán sometidos a evaluaciones médicas antes de regresar con sus familias, siguiendo así las instrucciones del director de recuperación del organismo espacial.

Una hora después del amerizaje, la tripulación de la cápsula Orión ha sido evacuada "sana y salva" de la nave con unos helicópteros de la Armada de EEUU para posteriormente ser trasladada en avión al USS John P. Murtha.

Una vez a bordo y antes de regresar a tocar nuevamente tierra firme, los astronautas serán sometidos a exámenes médicos, tras los cuales subirán a bordo de un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas.

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