La reacción del piloto de MotoGP que vio la caída de Márquez en Indonesia: "Me asusté porque la violencia..."

La imagen que nadie quería ver: Márquez se va al suelo y al levantarse...¡no puede mover el hombro!

Joan Mir iba justo detrás de Bezzecchi y de Marc cuando ocurrió el incidente. Reconoce que fue un impacto muy duro de ver por la velocidad a la que iban ambos pilotos.

Marc Márquez sufrió una caída muy dura en el Gran Premio de Indonesia. El de Cervera vio como Bezzecchi le embestía durante la primera vuelta de la carrera en Mandalika provocando que ambos se fueran al suelo a una gran velocidad. Su entrada en la grava también fue peligrosa y eso fue precisamente lo que terminó lesionando a Marc.

El nueve veces campeón del mundo tuvo que ser trasladado al cuerpo médico cuando hizo saltar todas las alarmas al llevarse la mano a su hombro derecho. Es en esa zona, en la clavícula, donde Marc reconoció que parecía tener una rotura de los ligamentos.

La caída fue muy dura, sobre todo cuando ambos pilotos se toparon con ese criticado y pelirgoso 'escalón' de grava que hay en el circuito de Mandalika. Joan Mir, piloto de Honda y campeón del mundo de MotoGP en 2020, vio la caída de Márquez y Bezzecchi más cerca que nadie.

Su reacción lo dice todo: "Estaba justo detrás de Marco y Marc cuando ocurrió el accidente. Nadie se cayó en ese punto este fin de semana, excepto los que hicieron un ‘high side’. Mientras que para ellos las cosas fueron diferentes. En mi opinión, ese punto es peligroso. Me asusté por Marc, porque vi la violencia con la que cayó y comprendí que se podía haber hecho algo, pero aún más me asusté por Bezzecchi".

"Cuando salió de la pista, chocó contra esa especie de escalón que hay al borde de la pista y entró en la grava a gran velocidad. No entiendo por qué hay grava allí, si solo hubiera asfalto sería más seguro para nosotros. Nadie quiere que sucedan estas cosas, nadie quiere vivir estas situaciones. Quizás Marco no esperaba la velocidad de Marc y lo golpeó, estas cosas pasan, pero esta vez fue realmente peligroso", reconoció Mir en unas declaraciones que recoge 'Motosan'.