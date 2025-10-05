El llamativo mensaje de Álex Márquez tras la lesión de Marc: "Está mal, la familia no se toca..."

El pequeño de los Márquez se ha subido al podio en una carrera en la que su felicidad ha sido contenida por la preocupación por el estado de su hermano.

Álex Márquez finalizó en tercera posición en Mandalika pero, a pesar de subirse al podio, el ilerdense contuvo su alegría debido a la preocupación tras la caída de su hermano Marc.

La carrera del domingo del GP de Indonesia estuvo marcada por la preocupante caída del vigente campeón del mundo. Márquez se fue al suelo en la primera vuelta y todo apunta a que el accidente le podría haber provocado una fractura en su clavícula.

El 'rookie' Fermín Aldeguer consiguió su primera victoria en la categoría mientras que su paisano Pedro Acosta cosechaba su mejor resultado de la temporada al finalizar el evento en segunda posición. Álex cerró el podio español con un resultado que le consolida en el subcampeonato.

Su tercer puesto más la victoria de Fermín invitaba a una celebración intensa en Gresini pero Álex tenía la cabeza en su hermano: "Estoy contento pero la familia no se toca. No puedo expresar mi felicidad porque no la tengo. Sé que es un resultado positivo, pero Marc está mal y eso es lo único que importa ahora".

Más allá de la preocupación, el incidente se produce tras un error de Marco Bezzecchi. A pesar de que la culpa del accidente reside en el piloto de Aprilia, tanto Marc como Álex han querido recalcar en 'DAZN' que "son cosas que pasan en las carreras". Ambos hermanos son conscientes del riesgo al que se exponen y en todo momento han querido eludir de cualquier tipo de responsabilidad al italiano.