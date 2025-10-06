El llamativo 'palo' de Ducati a Bezzecchi por la caída de Márquez: "Debería haber pensado..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería boloñesa, cree que el italiano pecó de imprudente en la acción que terminó con él y con Márquez en el suelo.

El accidente de Marc Márquez en Indonesia hizo saltar las alarmas en el 'box' de Ducati. Los integrantes de la escudería se llevaron las manos a la cabeza tras ver el impacto y los movimientos de Marc que demostraban que se había hecho daño en su hombro derecho.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, llegó al centro médico incluso antes que el propio Marc. Tal era su preocupación que el directivo italiano no esperó ni a que acabara el gran premio para ir a conocer el estado de su piloto.

El violento choque se produjo por una imprudencia de Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia se llevó por delante a Marc en una curva en la que no calculó bien a la velocidad a la que iba el de Cervera. El resultado, ambos en el suelo llevándose Márquez la peor parte.

Tardozzi ha lanzado un 'dardo' por la maniobra que llevó a cabo Bezzecchi: "Marco hizo un fin de semana fantástico hasta la primera vuelta de la carrera, porque demostró que era el más rápido.Creo que debió pensar un poco más, y esperar. Tenía demasiada prisa. Como siempre, las mismas palabras, la carrera no se gana en la primera vuelta, sino en 27 vueltas. Creo que Marco cometió un error".

"Pero nos dio su opinión a nosotros y a Marc. Estamos deseando ver a ambos pilotos en la pista", reconoció Tardozzi en unas declaraciones para 'MotoGP' tratando también de quitarle hierro al asunto.