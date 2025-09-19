"Puedo entender que Rossi se calentara": Dani Pedrosa analiza la patada de Valentino a Marc Márquez

El que fuera compañero del piloto actual de Ducati ha recordado cómo vivió aquel Gran Premio de Malasia 2025.

El próximo mes se cumplirá una década de la archiconocida patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en Sepang y en el nuevo 'Decoded' de 'DAZN', varios ilustres han analizado lo ocurrido.

Además de Jorge Lorenzo y Alex Crivillé, Dani Pedrosa ha dado su punto de vista sobre lo que ocurrió en el Gran Premio de Malasia 2025.

El 'samurái' hizo pole y ganó la carrera, pero detrás de él se fraguó una batalla que terminó con Marc en el suelo.

"Cuando llegué al parque cerrado, los mecánicos me advirtieron: 'ha habido algún tipo de problema en carrera, vamos a ver que pasa'", recuerda.

En ese momento, Pedrosa se fue directo a por Rossi: "Recuerdo que como me comentaron que había lío, le pregunté directamente a Valentino que había pasado antes de salir al podio. No recuerdo exactamente lo que me dijo, hace ya 10 años".

Ahora, una década después, Dani no se 'moja' sobre quién tuvo la culpa: "Pelearon muy duro los dos, pero en ese momento donde Valentino se abre mucho, yo no lo vi bien. Puedo entender que Valentino se calentara. Pero esto es parte de las carreras, y en las carreras que son duras, a veces cuesta gestionar las emociones".