Tres españoles, un italiano y un australiano

Los cinco mejores pilotos de la historia según Alex Márquez: ¿Hay sorpresas?

El piloto de Gresini ha elegido a los cinco mejores corredores de la historia con un matiz: que él los haya disfrutado.

Alex Márquez

Durante su entrevista en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol, Alex Márquez tocó temas muy interesantes como el 'boicot' que le hizo Valentino Rossi o el día que se vio fuera de MotoGP.

Además, el presentador de 'Jugones' y de 'El Chiringuito' puso al pequeño de los Márquez en un apuro al pedirle que enumerara a los cinco mejores pilotos de la historia.

Alex, eso sí, eligió en base a los que él había podido ver, y lo cierto es que no tuvo muchas dudas a la hora de elegir.

En quinto lugar puso a Casey Stoner, seguido por Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. La plata sería para ValentinoRossi, mientras que el mejor para Alex es su hermano Marc.

