Wyoming responde a la prohibición de Ayuso enseñando una bandera de Palestina: "Recuerdo cuando le afectaban las tragedias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha prohibido que muestren banderas de Palestina o se haga cualquier tipo de acción en apoyo a Gaza en los centros educativos de la comunidad.

Isabel Díaz Ayuso ha hablado en la Asamblea de Madrid de la polémica prohibición de la Comunidad de Madrid de mostrar banderas de Palestina o llevar a cabo cualquier otra acción de apoyo a Gaza en los centros educativos de la comunidad. Como indica Sandra Sabatés, "casi medio centenar de asociaciones de madres y padres están desafiando esta prohibición".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido en la Asamblea la medida dirigiéndose a la oposición en estos términos: "Dejen de provocar en las aulas, dejen de azuzar ese odio en las universidades y en los colegios, porque ni los niños ni la infancia tienen la culpa de nada".

"Sí, ahora mismo en muchos colegios madrileños, además de la lista de los reyes Godos, para aprobar primero de la ESO exigen saberte la lista de los líderes de Hamás", ironiza el Gran Wyoming. "Reíros, pero esto lo sé porque esta mañana he pasado por uno de estos colegios donde adoctrinan a los niños y se me ha pegado un poco", añade.

El presentador de El Intermedio anuncia que le han entrado "unas ganas enormes" de sacar una bandera de Palestina, que pone en la mesa frente a él, lo que provoca los aplausos del público. "¿A ti te molesta, Sandra?", pregunta a su compañera. "Nada, al contrario", responde ella. "Y esta es la razón por la que nunca llegarás a presidenta de la Comunidad de Madrid", expone Wyoming.

Wyoming cuenta que todavía recuerda cuando a Ayuso le afectaban las tragedias humanas y animaba a los colegios a solidarizarse con el pueblo ucraniano. "Ahora que lo pienso, tampoco es tan contradictorio", ironiza el presentador, "Ayuso sigue estando del lado de los que sufren, de los que lo pierden todo, por eso le ha dado la medalla de oro a La Vuelta a España". "Por culpa de los dramitas de los palestinos, o la mierda de siempre como dice ella, se perdieron la última etapa", concluye.