DIRECTO | ¿Por dónde va la Flotilla a Gaza? Los barcos arrancan la última etapa tras realizar cambios de seguridad

Así celebró Grecia el permiso de navegación para las embarcaciones que se suman a la Flotilla Después de varias horas de retraso, el domingo las dos embarcaciones griegas que se unen ahora a la Global Sumud Flotilla recibieron el permiso de navegación para poder abandonar el puerto y salir hacia Gaza. "La misión continúa. La solidaridad llegará a Gaza", escribieron desde el perfil de Instagram de March to Gaza: Compartir en X

La carta de un palestino de 12 años a la Global Sumud Flotilla La Flotilla ha compartido en sus redes sociales un mensaje de Ahmed Madi, un palestino de 12 años, que ha escrito una carta a los miembros de la tripulación que se dirige hacia la Franja de Gaza. Esto es lo que dice la carta: Me llamo Ahmed Madi, tengo 12 años y soy de Gaza. Desde que nací, supe que el mar está cerca de nosotros, pero lamentablemente no podemos viajar o ver el mundo a través de él. Hoy, viajáis hacia nosotros, trayendo esperanza y libertad. Sé que estáis arriesgando vuestras vidas y que tenéis familia e hijos que tendrán miedo por vosotros. Y aun así, elegís escuchar nuestras voces y responder a nuestro llanto. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por siempre esforzaros por nosotros. Gracias, porque me hacéis sentir que no estamos olvidados. Os quiero a todos y os envío mi voz. Por favor, sabed que los niños de Gaza están esperándoos con nuestras banderas, nuestras sonrisas y nuestros corazones. Palestina libre. Compartir en X

¿Qué transporta la Global Sumud Flotilla a Gaza? Se estima que la Global Sumud Flotilla que navega en dirección a Gaza transporta unas 300 toneladas de suministros esenciales, como alimento, agua potable o medicamentos. El profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington Nathan Brown explicó a DW que los bienes que transporta la flotilla "no cubren las necesidades de todos los palestinos en Gaza", pero sí "atraen la atención internacional hacia lo que está ocurriendo" allí. "Otro efecto, aunque quizás menos significativo, es que transmite a la población palestina que no se les ignora", asegura. Compartir en X

¿Cuándo espera llegar la Flotilla a Gaza? Desde su salida del puerto de Túnez, la mayor parte de los barcos de la Global Sumud Flotilla tienen previsto llegar a la Franja de Gaza en unos días. La operación incluye medio centenar de barcos con suministros humanitarios. Sin embargo, no se puede garantizar que la Flotilla atraque en Gaza. Todos los intentos similares que se han lanzado desde 2010 han sido frustrados por las fuerzas israelíes. El bloqueo naval de Israel está activo desde 2007, cuando Hamás se hizo con el control de la Franja. El argumento que Tel Aviv utiliza para defender este bloqueo es el intento de impedir la importación de armas destinada al grupo. Compartir en X

Los 39 barcos de la Flotilla que se pueden seguir en directo La Global Sumud Flotilla continúa su trayecto hacia la Franja de Gaza, a donde espera llegar, rompiendo el bloqueo de Israel, con el fin de entregar ayuda humanitaria a una población sumida en la guerra y el hambre. La GSF dispone de un tracker en el que se pueden ver todos los barcos que componen la flotilla, así como aquellas embarcaciones que se van añadiendo al proyecto. En este momento, estos son todos los barcos que conforman la Flotilla: Alma

Estrella y Manuel

Adara

Mikeno

Jeannot III

Ohwayla

Inana

Familia Madeira

Sirius

Peluxo

All In

Catalina

Spectre

Longhaul

La Pinya

Yulara

Isobella

Huga

Oyster Lady

Marinette

Hio

Grande Blu

Aurora

Fair Lady

Paola I

Morgana

Mango

Luna Bark

Maria Cristina

Karma

Taigete

Wahoo

Snap

Selvaggia

Ghea

Otaria

Zefiro

Seulle

MiaMia Las embarcaciones griegas que han salido de Hermúpolis todavía no se han unido a la flotilla, por lo que todavía no aparecen en este tracker. Compartir en X

El miedo a más ataques contra la Flotilla, "nada comparado con un minuto de vida en Gaza" Después de los dos ataques con drones que la Global Sumud Flotilla ha denunciado mientras la mayoría de sus barcos estaban atracados en Túnez, los tripulantes de los dos nuevos barcos griegos que se sumarán a la Flotilla son conscientes del peligro, pero sostienen que su importancia es relativa. "A lo que tenemos que hacer frente, burocráticamente, estos días o incluso los ataques con drones en Túnez no son nada, comparado con un minuto de vida en Gaza", ha señalado a la AFP la tripulante Angeliki Savvantoglou, una de las griegas que compone la tripulación de las dos embarcaciones que parten de las Cícladas. Sí, tienen miedo, pero Savvantoglou resta importancia a ese miedo. "Creo que todos estamos preocupados, pero también estamos muy preparados para ello". Compartir en X

Oxygen e Ilektra, los dos barcos con bandera griega que se suman a la Flotilla Este domingo, dos embarcaciones con bandera griega abandonaban el puerto de Hermúpolis, en las islas Cícladas, para unirse próximamente a la Global Sumud Flotilla, que después de tener que retrasar su salida de Túnez parece que comienza la última de sus etapas. Se trata de dos barcos, Oxygen e Ilektra, que transportan mercancía para Gaza y en el que viajan 13 personas, cinco y ocho, respectivamente. "Esta es la manera de demostrar a Israel que no debería tener derecho a imponer una hambruna", aseguró uno de los tripulantes helenos, Kostas Fourikos, a la agencia AFP. "Y por supuesto, de enviar un mensaje de solidaridad a los palestinos, que tanto sufren". Por su parte, otra mujer que integra la tripulación, Angeliki Savvantoglou, ha indicado que el objetivo de la flotilla es también el de "presionar a nuestros propios Gobiernos para que dejen de colaborar con Israel y detengan este genocidio". Compartir en X

Cerca de 40 barcos de la flotilla a Gaza, listos para la última etapa En total son 39 embarcaciones las que forman parte actualmente de la Global Sumud Flotilla que se dirige hacia Gaza para romper el bloqueo de Israel y entregar ayuda humanitaria en suelo palestino. La Flotilla dispone de un tracker a través del cual se puede consultar en qué punto se encuentra cada barco. De cara a esta última etapa, algunas de las embarcaciones salen de la costa de Túnez, mientras que otros lo hacen desde la costa sureste de Sicilia (Italia): Tracker de la Flotilla a Gaza Compartir en X

