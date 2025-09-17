El llamativo análisis de Crivillé sobre la patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en Malasia 2015

Marc Márquez intenta darle la mano a Rossi y el italiano se niega

El campeón del mundo de 500cc en 1999 considera que Marc "no se cayó por la patada" sino por pisar la "zona sucia" del trazado de Sepang.

Lo ocurrido en el Gran Premio de Malasia de MotoGP en 2015 entre Valentino Rossi y Marc Márquez ha sido uno de los temas más tratados en el nuevo 'Decoded' de 'DAZN'.

Además de Jorge Lorenzo, Àlex Crivillé también ha dado su punto de vista sobre lo sucedido aquel año en Sepang, que el próximo mes cumple una década.

En primer lugar, el campeón del mundo de 500cc en 1999 considera que el ilerdense consiguió sacar de quicio al italiano.

"Sí hubo patada. Yo entiendo perfectamente la situación de Valentino Rossi, se estaba jugando el ansiado décimo título con un Márquez que hemos visto que es el mejor de la historia", ha señalado.

"Sí que le estaba incordiando, Valentino no podía hacer su carrera. Ahí es donde se le acaba la paciencia, y explotó. Claramente le sacó un poco fuera, y Marc pisó la zona sucia y se cae", ha añadido.

Eso sí, considera que la caída de Márquez no fue provocada por la patada: "Yo creo que Marc no se cayó por la patada, sino que fue justo después. Todo fue muy a la par. Yo creo que Marc se hubiera caído igual si Rossi no hubiera sacado la pierna. Pero lo dejamos ahí".