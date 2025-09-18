Israel ataca a laSexta: la prensa hebrea carga contra Wyoming por criticar a Netanyahu

El contexto El Ejército de Israel avanza en su tercer día de ocupación en Ciudad de Gaza, pero los medios israelíes se centran en atacar a los medios de comunicación.

Israel continúa su ofensiva en Gaza, tanto militar como diplomáticamente. En este contexto, el medio israelí 'N12' ha destacado el gesto del Gran Wyoming en 'El Intermedio', donde mostró su rechazo a las políticas de Netanyahu haciendo una peineta. Este gesto ha sido recogido ampliamente por el medio israelí, que detalla el monólogo del presentador. Además, el elenco del programa se unió al gesto, mientras el periodista Iñaki López, con ironía, pidió no subir fotos del mismo a redes sociales. Mientras tanto, Gaza sigue en la oscuridad y sin comunicaciones, afectando a 800.000 palestinos, según organizaciones humanitarias.

Mientras Israel avanza en su tercer día de ocupación en la Ciudad de Gazay la Franja se encuentra sumida en la oscuridad, por apagones tras los ataques, la ofensiva israelí tampoco se detiene a nivel diplomático. Este jueves, le ha tocado a los medios de comunicación. Más concretamente a laSexta.

Con España en el punto de mira de la ira de Benjamin Netanyahu, el medio israelí 'N12' no ha dudado en publicar y destacar en su página web el discurso de Wyoming en 'El Intermedio'.

"Todo cambio social", arranca diciendo el Gran Wyoming, "empieza con un pequeño gesto. Y una mayoría de españoles hemos comenzado dedicando al Gobierno de Netanyahu este gesto", dijo, para acto seguido, hacer una peineta mientras, a sus espaldas, hay una foto del líder israelí.

Pues bien, el pequeño gesto de Wyoming, esa peineta a Netanyahu, ha llegado directamente a Israel. Porque en la web del medio israelí 'N12', este jueves se ha podido leer este titular: "Una peineta para Netanyahu en el exitoso programa 'El Intermedio'". Así lo recoge esta conocida televisión israelí en su portada digital, contando con todo detalle cada una de las palabras del monólogo del presentador y humorista.

Según han escrito: "Posteriormente, arremetió contra quienes criticaron a los manifestantes, incluido el exciclista Pedro Delgado". En esta extensa noticia, también se hacen eco de como todo el elenco de 'El Intermedio' se sumó a ese gesto. "En un momento dado, apareció una imagen del primer ministro israelí en la pantalla, detrás de él, y lo señaló con el dedo, junto con varios miembros del elenco".

Y continúa contando cómo el Gran Wyoming reprendió a su equipo para reproducir su peineta. "¡No hagamos de esto una campaña en contra del genocidio!", gritó.

Este jueves, desde laSexta, les insistimos. Como ha hecho Iñaki López en 'Más Vale Tarde'. "¡No es correcto! ¡Ni con esta mano ni con las dos, ni mucho menos con la foto de Netanyahu! Por favor, no suban su foto con este gesto a Netanyahu en las redes sociales", ha dicho con mucha ironía el periodista, mientras hacía una peineta primero y, después, dos.

Todo esto, mientras sigue el horror en Gaza y, a esta hora, no tenemos actualizaciones de datos como el número de muertos que, de normal, nos habría llegado. La compañía que regula las telecomunicaciones en Palestina, en un comunicado, ha confirmado que estos colapsos son "debido a la agresión en curso y a los ataques contra las principales rutas de la red".

Al menos son 800.000 los palestinos, según organizaciones que velan por los derechos humanos, que se encuentran silenciados, incomunicados.