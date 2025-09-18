Ahora

El Cafelito

La experiencia de Alex Márquez con Marc como compañero: "De repente hay mucha presión... es un tsunami"

El piloto acude a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y repasa la situación de Pecco Bagnaia y cómo es Marc como compañero de equipo.

Alex Márquez

Alex Márquez ha sido entrevistado en 'El Cafelito' por Josep Pedrerol y ha hablado de muchísimos temas. Uno de ellos, por supuesto, es la situación en Ducati con un Marc Márquez casi campeón y un Pecco Bagnaia que lo está pasando muy muy mal. Lejos de unos resultados decentes.

"Bagnaia está sufriendo. Al final es un gran campeón. No ha ganado dos veces en MotoGP de casualidad. A lo mejor es un piloto que necesita tener todo bajo control para ir rápido. Lo he tenido de compañero cuando éramos pequeños y era así. Va a ser cuestión del año que viene o a lo mejor encontrarle el punto de una carrera a la otra", ha dicho el piloto de Gresini.

No cree que los problemas de Pecco vengan por la llegada de Marc, es más un asunto de 'feeling' con la moto: "Pecco siempre ha sido fuerte. Es un choque cuando estás en un box donde eres el protagonista... y ahora llega un tsunami como Marc. Toda la presión que hay. Es otra dimensión. Tienes que estar muy preparado para afrontarlo bien. Pero yo no creo que ese sea el problema, tiene que encontrar sensaciones".

Ser compañero de Marc no es sencillo: "Te llega un tío con mucha aura. Hace mucho equipo, es un líder nato. Cuando te llega alguien así al lado impresiona. O me uno o aprendo de eso o no estás preparado para eso y te cierras".

