Carlos Alcaraz desvela el motivo por el que visitó la prisión de Alcatraz antes de la Laver Cup

El número 1 del mundo aprovechó su estancia en el estado de California, concretamente, en la ciudad de San Francisco, para visitar una de las prisiones más conocidas de la historia.

Agencia EFE

Carlos Alcaraz está en San Francisco para participar en la Laver Cup de Roger Federer como uno de los representantes del equipo europeo. Esta será su reaparición sobre una pista de tenis después de coronarse en el US Open y recuperar el número 1 del mundo.

El murciano debuta la madrugada del sábado 20 de septiembre a partir de las 5:10h. Sin embargo, antes de su estreno, el de El Palmar ha aprovechado su estancia en el estado de California para visitar la mítica prisión de Alcatraz. Un lugar que guarda especial relación con el tenista debido al gran parecido que ostenta el nombre de la cárcel con su apellido.

El tenista publicó en sus redes sociales fotografías de su recorrido por la antigua penitenciaría y, más tarde, fue preguntado por la comunicación de la Laver Cup 20025.

"Desde que supe que vendría a San Francisco, decidí que tenía que venir. Ha sido muy buena experiencia. La isla tiene un gran interés histórico y quería saber más sobre ello. Por supuesto, el juego de palabras entre Alcaraz y Alcatraz me persigue desde niño, así que tenía que ir", aseguró el tenista murciano.

