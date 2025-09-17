La patada de Valentino Rossi a Marc Márquez, vista por Jorge Lorenzo: "Estaba mosqueado"

El pentacampeón del mundo ha recordado lo ocurrido en Malasia 2015 entre el italiano y el ilerdense.

El próximo mes de octubre se cumplirá una década de uno de los momentos más históricos de MotoGP: en Sepang, Valentino Rossigolpeó antideportivamente a Marc Márquez provocando su caída e iniciando una 'guerra' que, tal y como se vio el pasado fin de semana en Misano, sigue muy viva.

La patada del 'Doctor' conllevó que el '46' saliera último en la cita final de Cheste en la que se terminó coronando Jorge Lorenzo como campeón después de que Marc frenase a Vale.

Pues bien, el balear ha recordado en 'DECODED' de 'DAZN' cómo vivió aquel momento en Malasia: "Me chocó porque no estás acostumbrado a ver que un piloto eche fuera de la trazada, tan claramente, a otro".

De hecho, no entendió la sanción al de Tavullia: "Estaba mosqueado por la no bandera negra a Rossi, que me perjudicaba en puntos porque habría sido líder".

Y es que Jorge ve a Valentino como el claro culpable de la acción: "Sí que es verdad que Márquez lo intentó sacar de quicio y frenarlo, pero la reacción de Valentino en esa curva fue clara. No intentó simplemente adelantarle, sino que intentó echarlo de la pista, o al menos de la trazada".

"Puedo entender que Valentino también, digamos, se calentara. Pero es parte de las carreras, ha pasado en muchas ocasiones donde las peleas que son duras, pues cuesta gestionar las emociones", ha zanjado.