El equipo de Valentino Rossi da alas a Alex Márquez: tendrá la misma Ducati que Marc y Bagnaia

Tal y como informa 'Motorsport', el piloto de Gresini tendrá en 2026 una moto idéntica a la de su hermano y a la del piloto italiano.

'Bombazo' en MotoGP que aumenta, y mucho, la expectación en torno a qué ocurrirá la próxima temporada en la categoría reina del motociclismo.

Según informa 'Motorsport', Ducati ha tomado la decisión de dar una GP26 idéntica a la de Marc Márquez y Pecco Bagnaia a Alex.

¿La razón? Podría ser su enorme rendimiento este año superando al '63', pero llamativamente ha sido la renuncia del VR46 Racing Team, el equipo de Valentino Rossi, a pagar más por otra moto de última generación.

Es por ello que mantendrán la GP26 de Fabio Di Giannantonio, pero Franco Morbidelli llevará una GP25, la misma que Fermín Aldeguer, compañero de Alex.

Esta decisión puede poner en serios aprietos a Bagnaia si no consigue adaptarse a la GP26 como ha ocurrido con la GP25.

Si Alex, primero con una moto inferior y luego con la misma, logra superar a Pecco, en Ducati se comenzarán a despejar las dudas sobre quién debe acompañar a Marc en 2027.