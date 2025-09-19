Ahora

Por un vecino del barrio

Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio a través de servilletas: "Estoy encerrado, no puedo salir. Llamad a la Policía"

Los detalles La víctima se habría quedado en la calle, sin un lugar donde vivir, cuando un vecino del barrio, de 33 años (el presunto secuestrador) con el que mantenía trato desde hace cinco años, le invitó a quedarse en su casa hasta que encontrara dónde dormir.

Los mensajes que el hombre secuestrado en Vallecas mandaba a sus vecinosLos mensajes que el hombre secuestrado en Vallecas mandaba a sus vecinoslaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 38 años, secuestrado en un piso del barrio de Nueva Numancia, en Puente de Vallecas (Madrid), ha pedido auxilio a los vecinos del bloque a través de unas servilletas a las que laSexta ha podido tener acceso: "Necesito que tire la puerta la Policía. Rápido, por favor, es una persona violenta y tiene armas en casa" escribía tras ser presuntamente secuestrado por alguien de su círculo, tal como ha adelantado el diario 'ABC'.

"Necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Llamar a Policía 112. Estoy secuestrado. Me ha pegado, le pido discreción", añadía en otra servilleta, en el que adjuntaba el número de móvil de sus padres y la dirección completa del lugar en el que estaba secuestrado.

El hombre secuestrado se habría quedado en la calle, sin un lugar donde vivir, cuando un vecino del barrio, de 33 años, de origen magrebí y con antecedentes (el presunto secuestrador) con el que mantenía trato desde hace cinco años, le invitó a quedarse en su casa hasta que encontrara dónde dormir.

Sin embargo, el secuestrador retuvo al joven a la espera de que recibiera un dinero por un trabajo en Portugal: le retenía, le torturaba y le amenazaba. Fue uno de los vecinos del bloque quien, el pasado 11 de septiembre, avisó a la Policía después de recibir las servilletas con mensajes de auxilio.

"Estoy recibiendo notas de papel de alguien que me las lanza desde la ventana y me pide ayuda desde el tercer piso. Llevo días escuchando gritos de auxilio y golpes, pero el propietario es muy agresivo y conflictivo", recoge ABC.

Finalmente, los agentes consiguieron liberarle y el autor, en prisión provisional, fue detenido por un presunto delito de detención ilegal, lesiones, torturas y armas de fuego.

Las 6 de laSexta

  1. Israel cierra una de las dos salidas de Ciudad de Gaza con cientos de miles de palestinos en el interior
  2. Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
  3. El presidente de la CHJ declara ante la jueza de la DANA que fue él quien propuso enviar la alerta "porque no se tomaban medidas"
  4. Trump eleva su cruzada contra la libertad de expresión y amenaza con quitar licencias a las televisiones críticas
  5. Se buscan espías para el MI6: el servicio de inteligencia británico activa un portal en la 'dark web' para reclutar agentes
  6. Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio a través de servilletas: "Estoy encerrado, no puedo salir. Llamad a la Policía"