Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio a través de servilletas: "Estoy encerrado, no puedo salir. Llamad a la Policía"

Los mensajes que el hombre secuestrado en Vallecas mandaba a sus vecinos

Los detalles La víctima se habría quedado en la calle, sin un lugar donde vivir, cuando un vecino del barrio, de 33 años (el presunto secuestrador) con el que mantenía trato desde hace cinco años, le invitó a quedarse en su casa hasta que encontrara dónde dormir.

Un hombre de 38 años fue secuestrado en un piso del barrio de Nueva Numancia, en Puente de Vallecas, Madrid. Logró pedir auxilio a los vecinos mediante mensajes escritos en servilletas, donde detallaba que estaba retenido por una persona violenta con armas. El secuestrador, un vecino de 33 años, lo invitó a quedarse en su casa tras quedarse sin hogar, pero presuntamente lo retuvo esperando recibir dinero por un trabajo en Portugal, sometiéndolo a torturas y amenazas. Un vecino alertó a la Policía tras recibir las servilletas. Finalmente, fue liberado y el secuestrador detenido, enfrentando cargos de detención ilegal, lesiones, torturas y posesión de armas.

Un hombre de 38 años, secuestrado en un piso del barrio de Nueva Numancia, en Puente de Vallecas (Madrid), ha pedido auxilio a los vecinos del bloque a través de unas servilletas a las que laSexta ha podido tener acceso: "Necesito que tire la puerta la Policía. Rápido, por favor, es una persona violenta y tiene armas en casa" escribía tras ser presuntamente secuestrado por alguien de su círculo, tal como ha adelantado el diario 'ABC'.

"Necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Llamar a Policía 112. Estoy secuestrado. Me ha pegado, le pido discreción", añadía en otra servilleta, en el que adjuntaba el número de móvil de sus padres y la dirección completa del lugar en el que estaba secuestrado.

El hombre secuestrado se habría quedado en la calle, sin un lugar donde vivir, cuando un vecino del barrio, de 33 años, de origen magrebí y con antecedentes (el presunto secuestrador) con el que mantenía trato desde hace cinco años, le invitó a quedarse en su casa hasta que encontrara dónde dormir.

Sin embargo, el secuestrador retuvo al joven a la espera de que recibiera un dinero por un trabajo en Portugal: le retenía, le torturaba y le amenazaba. Fue uno de los vecinos del bloque quien, el pasado 11 de septiembre, avisó a la Policía después de recibir las servilletas con mensajes de auxilio.

"Estoy recibiendo notas de papel de alguien que me las lanza desde la ventana y me pide ayuda desde el tercer piso. Llevo días escuchando gritos de auxilio y golpes, pero el propietario es muy agresivo y conflictivo", recoge ABC.

Finalmente, los agentes consiguieron liberarle y el autor, en prisión provisional, fue detenido por un presunto delito de detención ilegal, lesiones, torturas y armas de fuego.