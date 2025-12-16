Marc Márquez podría abandonar Ducati: "Nadie puede prometerte..."

El eneacampeón de mundo, de cara al cambio reglamentario que se ejecutará en 2027, advierte que el del próximo año será "el mercado más complejo" de toda su carrera.

A pesar de que la mente de Marc Márquez esté focalizada en llegar en plenas condiciones al estreno de la próxima temporada de MotoGP, 2027 está no solo en la mira del ilerdense, sino de toda la parrilla de la categoría reina.

En dos años se ejecutará un revolucionario cambio reglamentario y existen muchas dudas en torno a qué equipo partirá desde la 'pole'.

Es por ello que Marc, en una entrevista a MotoGP, afirma que será "un 2026 interesante no solo sobre el asfalto".

"Este va a ser el mercado más complejo de toda mi carrera en MotoGP, porque hasta ahora nunca habían cambiado las reglas, sí los neumáticos o algunos detalles", ha explicado.

Es por ello que no cierra la puerta a salir de Ducati: "Ahora es difícil saber cuál será la mejor moto o cuál será el mejor proyecto para ti".

"Nadie puede prometerte cuál será la mejor moto", añade Márquez, que descolgará su teléfono para escuchar ofertas: "Tienes que seguir tu instinto".