Marc Márquez responde a la gran pregunta: ¿Se retirará en Honda?

El eneacampeón no esconde que "en 2027 nadie te puede asegurar la mejor moto", por lo que se moverá "por intuición".

Durante un acto con 'Estrella Galicia' celebrado este martes en Madrid, a Marc Márquez le han planteado la pregunta que muchos se hacen en el paddock de MotoGP.

De cara a 2027, con el nuevo reglamento que se ejecutará en la categoría y que puede cambiar las tornas, ¿es posible su regreso a Honda?

El de Cervera, que tiene 32 años, guarda un gran recuerdo de la marca nipona, donde pasó 11 años y alzó seis coronas de la categoría reina.

"Siempre he intentado ser cercano y acabar de la mejor manera en todos los equipos que he estado. Y ese día, alguien del cielo dijo que en el podio tenían que estar Ducati y Honda, aunque ellos lo hicieron con Joan Mir", ha arrancado el '93'.

Marc, eso sí, no cierra la puerta a Honda: "Siempre he dicho que no tomaré ninguna decisión estando lesionado. Estoy en un momento dulce y toca pensar en mí, ser un poco egoísta y ver lo que es mejor".

"En 2027 nadie te puede asegurar la mejor moto, porque cuando se prueben esas motos ya estará cerrado el mercado, así que habrá que moverse por intuición", ha zanjado. Ojo ahí...