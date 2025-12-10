El hombre de confianza de Marc Márquez en Honda explica cómo le invitó a irse

Santi Hernández, ingeniero de pista del de Cervera en la marca del ala dorada, ha recordado la conversación que mantuvo con el piloto cuando este tocó fondo.

En el documental 'Volver' de 'DAZN' dedicado al retorno de Marc Márquez, Santi Hernández tiene un papel protagonista como el hombre de confianza del ilerdense en Honda.

El español fue el ingeniero de pista del '93' durante diez temporadas y cuando volvió tras su lesión en Jerez 2020 y después de las cuatro operaciones, comprendió que el lugar de Marc estaba cada vez más lejos de Honda.

"No es fácil verle sufrir después del fin de semana, pero sí que es verdad que ahí tienes que ser frío. Y ahí tienes que dejar de lado el lado profesional. Y ahí tienes que ser amigo. Y en ese momento tienes que coger y decir 'basta'. No vale la pena otra vez más arriesgar el domingo. ¿A qué? ¿A intentar hacer séptimo? ¿A intentar hacer el qué? Basta. No vale la pena", recuerda.

Fue entonces cuando tuvo la conversación más dura con Márquez en la que le invitó a dejar el equipo que le había brindado sus seis Mundiales de MotoGP para tratar de recuperar la sonrisa.

"Yo le dije: 'No eres tú el que estás acabado. Tienes que marcharte. Ahora mismo no te estamos dando las armas para que tú vuelvas a recuperar eso que quieres recuperar, esa felicidad, esa alegría, disfrutar encima de la moto, pasártelo bien. Ya no es ganar el Mundial. Tú quieres volver a pasártelo bien porque es lo que te gusta. Ahora mismo, tú vienes el fin de semana de carreras y no te lo estás pasando bien. Estás, por decirlo de alguna manera, no amargado, es frustrado. Estás pensando más en que te quieres ir para desconectar más que estar en el circuito, que es lo que te gusta estar. Entonces, ahora mismo no tenemos las armas. Lo siento'", rememora Hernández.

Y lo cierto es que llevaba razón. Tras dejar Honda, Marc fichó por Gresini y en 2024 recuperó sensaciones para en 2025 volver a reinar de la mano del equipo oficial de Ducati.