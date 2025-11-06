Un piloto de Ducati reivindica la moto por delante de Márquez: "No ha sido Marc quien les ha hecho ganar..."

Michele Pirro, piloto probador de Ducati, dice que si Marc ha ganado es porque ha llevado esa moto: "Le han dado la oportunidad de reencontrarse consigo mismo".

Marc Márquez ha vuelto a ser campeón de MotoGP cinco años después. Lo ha hecho en su debut con la Ducati. Y en el equipo dicen que si se ha proclamado campeón es por las prestaciones de la moto, que es Ducati "quien le ha dado la oportunidad de reencontrarse consigo mismo".

Lo ha dicho Michele Pirro, piloto probador, en 'GP One' antes del Gran Premio de Portugal: "Creo que Ducati desempeñó un papel clave en el resurgir de los pilotos. De hecho, no fue Márquez quien hizo ganar a Ducati, sino Ducati quien le dio a Marc la oportunidad de reencontrarse consigo mismo".

Sobre qué ocurrirá en 2026, cuando Marc ya vuelva de la lesión, le espera "con más hambre de victoria": "Encontraremos a un Márquez enfadado, con más hambre de victoria que nunca, esforzándose constantemente al máximo".

"Lamento que, después de ganar el campeonato del mundo, esté pagando por un error ajeno que le impidió llegar a la final de la temporada", apunta el piloto italiano.

La situación de Pecco Bagnaia

Pirro espera que Pecco Bagnaia pueda resetear en el parón invernal para volver a encontrarse: "Lo mejor será ver a Pecco fuerte y competitivo de nuevo al final de la temporada. Las carreras nos enseñan que las cosas cambian cada año, y no creo que Bagnaia arrastre los problemas de 2025".

"Debemos intentar gestionar las situaciones negativas: Pecco es un gran piloto, que sabe sacar el máximo provecho de cada situación. Puede volver a ser el Pecco que todos conocemos, capaz de competir con Marc. Me gustaría señalar que Bagnaia solo sufrió en las últimas carreras, dado que siempre fue competitivo en la primera parte de la temporada", sentencia el piloto probador de Ducati.