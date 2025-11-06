Roddick analiza los problemas de Alcaraz: "Le gusta ser un artista, pero..."

El extenista cree que a Carlos "le está costando terminar el año" porque depende del "espectáculo": "Le gusta ser un artista".

Carlos Alcaraz cayó en primera ronda del Masters de París y se quedó sin número 1 en el ranking, ahora en el bolsillo de Jannik Sinner. Y el mundo del tenis debate qué le ocurre al murciano en los finales de temporada. Le queda en el calendario las ATP Finals y la Copa Davis.

El extenista Andy Roddick, una de las mayores leyendas de este deporte, analiza los problemas de Alcaraz.

"Parece que le está costando terminar el año, ya que es un tipo que depende de la energía del público, le gusta el ambiente, le gusta el espectáculo, le gusta ser un artista", dice el estadounidense.

Y esos problemas no los tiene Jannik Sinner, un tenista mucho más frío, que vive de la regularidad de su tenis.

"Quizá Sinner, por su personalidad, sea más apto para entrar, cumplir con su trabajo e irse. Mientras que Carlos tal vez necesite un poco más de inspiración", apunta Roddick sobre el nuevo número 1.

Se podrían ver las caras en las ATP Finals, el último gran torneo de la temporada. Y disputarse ese ansiado número 1.