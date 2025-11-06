El Gobierno muestra su "mano tendida" a Junts tras el anuncio del "bloqueo" de la legislatura

El contexto Fuentes del Ejecutivo trasladan a laSexta que "siempre cumplen con sus compromisos" y que, pese a la posición de Junts comunicada este jueves, mantienen "su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios".

Fuentes del Ejecutivo trasladan a laSexta su postura tras la comparecencia de la formación catalana, defendiendo que desde el Gobierno "siempre" cumplen con sus compromisos, a diferencia de la crítica que les ha hecho Nogueras en su comparecencia.

"El Gobierno mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Cataluña y en el conjunto de España", comparten estas fuentes, que añaden que las iniciativas que "dependen en exclusiva del Ejecutivo" o se han cumplido o están "en vías de hacerlo", mientras que están "trabajando sin demora" en aquellas que no dependen en exclusiva de ellos.

En resumidas cuentas, el Gobierno se mantiene firme en esa predisposición al diálogo pese a los anuncios de Junts ante su enfado por el silencio del Gobierno tras sus sucesivas decisiones parlamentarias. Para la formación, han sido "muy explícitos" en sus postulados, aseverando que "no habrá negociaciones ni colaboración".

"El Gobierno tiene que decidir qué quiere hacer", ha asegurado Nogueras en varias ocasiones. La portavoz parlamentaria cree que "las leyes de Madrid perjudican a Cataluña" y defiende que los catalanes no "viven de titulares".

